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Астрофизики из Юньнаньской обсерватории нашли свидетельство того, как энергия попадает в корону Солнца. Работа опубликована в The Astrophysical Journal.

Художественная иллюстрация солнечного пятна. Изображение сгенерировано ИИ. Автор: flow Источник: flow.google.com

Корона в сотни раз горячее поверхности, и механизм разогрева долго оставался предметом споров. Ученые изучили динамические фибриллы. Это плазменные струи, выстреливающие из-под поверхности вокруг солнечных пятен. За час наблюдений за областью NOAA 13182 в январе 2023 года зафиксировали 176 выбросов. Они разгоняются до 16 км/с, что быстрее скорости звука в хромосфере. Жизнь одного выброса длится около 4,5 минуты.

По мнению авторов, источник струй — магнитозвуковые волны. Они «ломаются» о хромосферу, как прибой, создавая микроскопические ударные волны. Эти толчки и передают энергию в корону. Работа даёт аргументы в пользу механизма, но не закрывает вопрос окончательно.

Источник: Universe Today