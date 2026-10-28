Ледниковая Европа хранила тайну: ДНК древней женщины раскрыла неожиданные связи

ДНК женщины, жившей 30 тысяч лет назад, показала, что охотники каменного века в Европе были теснее связаны друг с другом, чем предполагали учёные. Генетический анализ останков из пещеры Истюриц на юго-западе Франции выявил происхождение, связанное не только с западноевропейскими, но и с центрально- и восточноевропейскими популяциями. Результаты исследования ставят под сомнение представление о длительной генетической изоляции древних жителей разных частей Европы.

Учёные изучили геномы трёх людей эпохи граветта — культуры охотников-собирателей, существовавшей примерно 34-25 тысяч лет назад. Особенно важными оказались останки женщины из Истюрица. Генетическая модель указывает, что приток наследственных линий с востока мог произойти около 31,5-32,5 тысячи лет назад. Это свидетельствует о перемещениях людей и контактах между популяциями ещё до последнего ледникового максимума.

Результаты также помогают объяснить значение самой пещеры. Истюриц расположена на пути между континентальной Европой и Пиренейским полуостровом, поэтому могла служить местом встречи и обмена не только культурными традициями, но и генетическим наследием. Ранее представления о связях между западными и восточными группами каменного века опирались на ограниченное число древних геномов.

Работа опубликована 23 октября 2026 года в журнале Science Advances. Помимо женщины из Франции, исследователи изучили генетический материал людей, живших на территории современной Испании и Италии. Все трое имели признаки, характерные для людей с тёмными волосами, глазами и кожей; данные также указывают, что их родители не состояли в близком родстве. Новые результаты раскрывают более сложную картину миграций и взаимодействия европейских охотников-собирателей в эпоху ледников.

Источник: livescience