Кошки раскрыли свою хитрость: почему они мяукают в 16 раз чаще при хозяевах

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| Новость | Наука и космос

Кошки мяукают в 16 раз чаще, когда рядом хозяева. Это выяснили бразильские исследователи, предложив животным простую задачу: достать любимую еду из закрытого контейнера. Когда кошки оставались одни, они почти не подавали голос. Но стоило рядом появиться человеку, как поведение резко менялось.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

В эксперименте участвовали 38 кошек. Сначала питомцев оставляли перед недоступной едой без хозяев, затем повторяли испытание в присутствии владельцев. В первом случае исследователи зарегистрировали всего 20 мяуканий, во втором — 86. Разница составила более чем четыре раза по количеству звуков.

Но дело не только в количестве звуков. В 56% случаев кошки мяукали, глядя прямо на хозяина. Некоторые переводили взгляд с человека на контейнер и обратно. Когда владельцы уходили, животные чаще замирали и смотрели на дверь.

Исследователи предполагают, что кошки используют мяуканье как сигнал для привлечения внимания, когда человек может им помочь. Однако это не доказывает, что животные сознательно планируют такую просьбу. Работа опубликована в журнале Animal Behaviour, а её результаты показывают, что кошки способны менять голосовое поведение в зависимости от присутствия человека.

Источник: phys.org

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +116.40
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