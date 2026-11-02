Кометы не могли способствовать зарождению жизни на Земле

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На протяжении столетий считалось, что необходимые для зарождения жизни молекулярные «строительные блоки» были доставлены на Землю кометами. Группа исследователей из Кембриджского и Эдинбургского университетов в своей новой работе, опубликованной в журнале Scientific Reports, ставит эту теорию под сомнение. Согласно их выводам, если кометы и доставили подобные элементы на молодую Землю, то это было лишь крайне маловероятной случайностью.

С помощью компьютерного моделирования ученые выяснили, что в тот период кометы входили в атмосферу на столь высокой скорости и под таким крутым углом, что у хрупких органических молекул практически не было шансов уцелеть. При столкновении они почти наверняка испарялись.

Раньше ученые полагали, что кометы сыграли важную роль в зарождении жизни на Земле, поскольку они переносили молекулы, содержащие углерод и азот. Эти гигантские «космические снежки» были своего рода «готовым набором», предоставлявшим все молекулы, необходимые планете для возникновения жизни, объясняет Ричард Анслоу из Института астрономии Кембриджского университета.

В ходе исследования ученые сосредоточились на циановодороде (синильной кислоте). Это соединение часто встречается на кометах в нашей Солнечной системе.

В течение первых 500 миллионов лет существования Земли количество падавших на нее комет резко сократилось. По мнению Анслоу, существовало лишь несколько редких случаев, когда молекула могла попасть на Землю в значимом количестве.

Мало того, что столкновение должно было произойти при строго определенных скорости и угле падения, — необходимо было также, чтобы последующие события — касающиеся концентрации веществ и темпов запуска химических процессов, приведших к возникновению жизни, — развивались именно так, как нужно. Ричард Анслоу

Молекулярные «строительные блоки» жизни должны были откуда-то появиться на Земле. У исследователей есть на этот счет несколько теорий: возможно, необходимые соединения были занесены астероидами, которые падали на Землю гораздо чаще, чем кометы. Либо же соответствующие молекулы синтезировались на самой Земле — без какого-либо внешнего воздействия.

Впрочем, исследовательская группа отмечает, что синильная кислота и подобные ей молекулы могли быть доставлены на Марс кометами. Атмосфера этой планеты была — и остается — гораздо более разреженной.

Источник: Scientific Reports