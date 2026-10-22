Исследование 2026 года показало, как детям проще запоминать стихи

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| Новость | Наука и космос

Учёные установили, что дети могут запоминать стихи быстрее и точнее, если пропевают их вместо обычного повторения. Такой результат получили исследователи, изучавшие особенности памяти у 118 дошкольников из Китая.

Работа была опубликована в июле 2026 года. В ходе эксперимента участники учили классическую китайскую поэзию. Одни дети повторяли произведения привычным способом, другие использовали мелодию.

В среднем пение помогало лучше воспроизводить выученные строки. В одном из двух экспериментов различия между группами сохранялись даже спустя полгода.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Исследователи связывают особенности запоминания стихотворений с их структурой. Рифмованные окончания и чередование ударных слогов служат подсказками при воспроизведении текста.

Эту особенность изучали и раньше. В 2007 году журнал Memory & Cognition опубликовал исследование, согласно которому люди точнее сохраняют в памяти формулировки стихов, чем прозы.

В 2017 году учёные провели другой эксперимент. Четырёхлетним детям и взрослым неоднократно читали рифмованный текст. После десяти дней дети лучше воспроизводили его дословно, хотя не превосходили взрослых в понимании содержания.

Научные данные указывают на пользу самостоятельного воспроизведения информации. Этот метод называют активным припоминанием. Он применяется не только при изучении стихотворений, но и при запоминании иностранных слов, определений и исторических дат.

При этом улучшение одного навыка не означает автоматического развития остальных. Обобщение результатов 87 научных публикаций не подтвердило, что тренировка рабочей памяти обеспечивает рост интеллекта.

Заучивание стихов наизусть также связано с практикой выразительного чтения. Ребёнок учится соблюдать паузы, расставлять смысловые акценты и произносить незнакомые слова.

Результаты исследования 2026 года показывают, что использование мелодии может облегчать запоминание поэтических текстов у дошкольников. Однако для подтверждения такого эффекта у детей других возрастов необходимы дополнительные исследования.

Источник: hi-news

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