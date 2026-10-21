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В лесах китайской провинции Юньнань был обнаружен гриб Dianjunus rex, который формирует плодовые тела высотой до 50 сантиметров и весом до 2,2 килограмма. Это самые высокие вертикальные плодовые структуры среди всех известных сумчатых грибов. Генетическое исследование показало, что данный вид появился около 65 миллионов лет назад.

Учёные из Куньминского института ботаники обнаружили необычные беловатые образования во время полевых работ в нескольких районах Юньнани. Они росли на древесных корнях китайского пробкового дуба. Анализ внешнего строения и генома подтвердил, что исследователи нашли новый вид, род и семейство грибов — Dianjunaceae. Вид получил название Dianjunus rex: первая часть отсылает к древнему царству Дянь, существовавшему в этом регионе, а вторая подчёркивает внушительные размеры гриба.

Высота прежних рекордсменов среди сумчатых грибов составляла примерно 20-30 см. Плодовые тела D. rex достигают 50 см, то есть превосходят прежний ориентир примерно в 1,7-2,5 раза. Они служат для распространения спор. Учёные предполагают, что большая высота помогает им попадать на воздушные потоки над лесной подстилкой и лучше распространять споры среди густой растительности.

Возраст семейства Dianjunaceae исследователи оценили с помощью молекулярных часов, сопоставив ДНК нового гриба с геномами сотен других видов. По гипотезе авторов, массовое вымирание в конце мелового периода могло изменить лесные экосистемы и увеличить количество мёртвой древесины, открыв новые возможности для грибов-разрушителей древесины. Однако связь между этими событиями пока остаётся эволюционным объяснением, а не доказанной причиной появления гигантских плодовых тел.

Источник: iflscience