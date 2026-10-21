Гриб высотой 50 см и массой 2,2 кг: в Китае нашли гигантский вид возрастом 65 млн лет

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В лесах китайской провинции Юньнань был обнаружен гриб Dianjunus rex, который формирует плодовые тела высотой до 50 сантиметров и весом до 2,2 килограмма. Это самые высокие вертикальные плодовые структуры среди всех известных сумчатых грибов. Генетическое исследование показало, что данный вид появился около 65 миллионов лет назад.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Учёные из Куньминского института ботаники обнаружили необычные беловатые образования во время полевых работ в нескольких районах Юньнани. Они росли на древесных корнях китайского пробкового дуба. Анализ внешнего строения и генома подтвердил, что исследователи нашли новый вид, род и семейство грибов — Dianjunaceae. Вид получил название Dianjunus rex: первая часть отсылает к древнему царству Дянь, существовавшему в этом регионе, а вторая подчёркивает внушительные размеры гриба.

Высота прежних рекордсменов среди сумчатых грибов составляла примерно 20-30 см. Плодовые тела D. rex достигают 50 см, то есть превосходят прежний ориентир примерно в 1,7-2,5 раза. Они служат для распространения спор. Учёные предполагают, что большая высота помогает им попадать на воздушные потоки над лесной подстилкой и лучше распространять споры среди густой растительности.

Возраст семейства Dianjunaceae исследователи оценили с помощью молекулярных часов, сопоставив ДНК нового гриба с геномами сотен других видов. По гипотезе авторов, массовое вымирание в конце мелового периода могло изменить лесные экосистемы и увеличить количество мёртвой древесины, открыв новые возможности для грибов-разрушителей древесины. Однако связь между этими событиями пока остаётся эволюционным объяснением, а не доказанной причиной появления гигантских плодовых тел.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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