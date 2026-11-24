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Компания Fenix представила новую версию компактного фонаря E06R Pro Tac. Модель получила сразу три варианта освещения и рассчитана в том числе на специалистов, которым приходится работать в разных условиях. В отличие от ряда других фонарей этой серии, новинка не оснащена лазером, зато предлагает белый, красный и ультрафиолетовый свет.

Корпус выполнен в плоском формате, поэтому устройство можно носить в кармане брюк. Для крепления предусмотрена специальная клипса, которая позволяет зафиксировать фонарь на одежде или снаряжении. Каждый источник света включается отдельным переключателем. Кроме того, предусмотрены режимы минимальной яркости и стробоскоп. Такой подход позволяет обходиться без сложной системы переключения между многочисленными вариантами работы.

За автономность отвечает встроенный аккумулятор с зарядкой через USB Type-C. На максимальной яркости фонарь способен проработать около 68 минут. При снижении мощности время работы увеличивается, а в самом экономичном режиме с яркостью 1 люмен достигает почти 300 часов. Красная подсветка обеспечивает от 6 до 19 часов работы, ультрафиолетовая — немногим более пяти часов.

Габариты устройства составляют около 12 см в длину, масса — примерно 99 г. Корпус соответствует стандарту IP66, то есть защищен от пыли и сильных струй воды. Зарядный разъем при этом не закрывается отдельной заглушкой.

Новинка уже поступила в продажу в отдельных странах Европы. Например, в Германии за него просят сумму, эквивалентную примерно 80 долларам США. На американском сайте производителя новинка пока не появилась.

Источник: Notebookcheck