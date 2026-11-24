Google представила обновлённую версию десктопного приложения Gemini для macOS, интегрировав опцию управления компьютером. Теперь ИИ-ассистент способен самостоятельно взаимодействовать с различными программами, веб-сайтами и файлами на устройстве. Анонс этой функции состоялся 19 ноября 2026 года. Инструмент выполняет сложные многошаговые задачи в отдельном фоновом окне, при этом отображая процесс в окне чата. Это позволяет пользователям продолжать работу в других приложениях без прерываний.

По текстовому запросу ассистент может нажимать кнопки в интерфейсах, вводить данные, извлекать информацию из локальных PDF-документов, обрабатывать пакеты фотографий или собирать статистику с онлайн-дашбордов для создания презентаций в Google Slides. Пользователи самостоятельно определяют список доступных для ИИ программ, могут в любой момент приостановить его работу и подтверждают выполнение критически важных действий.

На первом этапе опция доступна на английском языке пользователям в США с личными аккаунтами Google и подпиской уровня AI Plus, Pro или Ultra. Для запуска требуется компьютер Mac на базе процессора Apple Silicon под управлением операционной системы macOS Sequoia 15.0 или новее, при этом корпоративные и учебные учетные записи пока не поддерживаются.

Источник: techrepublic