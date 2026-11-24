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На волне возрождения интереса к ретро носителям с музыкальными треками, проект кассетного плеера COOLGEEK P1 сорвал кассу на площадке Kickstarter. Компания COOLGEEK (Гонконг) собрала для запуска серийного производства 276952 $. Сам портативный плеер P1 выполнен в прозрачном акриловом корпусе, умеет работать с лентами всех типов (I / II / III / IV), оснащен Bluetooth, дисплеем (показывает подключенные устройства) и спектроанализатором. Питание плеера от встроенного аккумулятора 1600 мА·ч (5,92 Вт·ч), зарядка 5 Вт от порта Type-C.

Габариты корпуса 141х90х32,5 мм, масса 280 г. Механическое управление ЛПМ, скорость движения ленты типовая 4,76 см/с, заявленный коэффициент детонаций (Wow & Flutter) <0.25%. Частотный диапазон 30 Гц — 16 кГц и отношение сигнал/шум >55 дБ.

Выход звука на проводные наушники 3,5 мм, либо беспроводной на 10 м по Bluetooth 5.3. Управление энкодером.

На выбор два цветовых решения торцов корпуса. Стоимость COOLGEEK P1 начинается от 99 долларов США. Отправка покупателям по всему миру намечена на декабрь этого года. Опции: чехол для переноски нескольких расцветок (+$29), стеллаж по кассеты (+$69), полочная активная двухполосная акустика (+$250).

Источник: kickstarter.com