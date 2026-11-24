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Xiaomi готовит для Xiaomi 19 сверхширокоугольную камеру с обзором 114 градусов. Новый модуль на 50 Мп сможет захватывать заметно больше пространства, чем камера предшественника с углом обзора 102 градуса. При этом компания, судя по утечке, не собирается увеличивать разрешение до 200 Мп.

В основе камеры может лежать сенсор OmniVision OV51C с объективом 14 мм. Для сравнения, у предыдущего поколения использовалась оптика 17 мм. Разница позволит помещать в кадр больше объектов без необходимости отходить дальше от них.

Xiaomi готовит для серии Xiaomi 19 сверхширокоугольную камеру с обзором 114 градусов. Новый модуль на 50 Мп сможет захватывать на 12 градусов больше пространства, чем камера Xiaomi 18 Pro. При этом компания не собирается увеличивать разрешение до 200 Мп, делая ставку на более широкую оптику.

Инсайдер Digital Chat Station обнаружил сведения о сенсоре OmniVision OV51C с объективом 14 мм в документах на закупку комплектующих. У нынешнего поколения используется 50-мегапиксельная камера с объективом 17 мм и углом обзора 102 градуса. Разница особенно заметна при съёмке архитектуры, пейзажей и больших групп людей.

Также Xiaomi, по данным инсайдера, разрабатывает новую основную камеру и перископический телеобъектив. Их характеристики пока не раскрываются. Все три модуля могут появиться в следующем поколении флагманов, ожидаемом во второй половине 2027 года.

Любопытно, что Xiaomi не пытается догнать конкурентов по количеству мегапикселей. Digital Chat Station считает более широкое поле зрения полезнее формального увеличения разрешения. Впрочем, пока это только утечка: сама компания характеристики Xiaomi 19 не подтверждала.

Источник: gizmochina