Samsung готовит новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 9 и Galaxy Z Flip 9, но серьезных изменений в камерах может снова не оказаться
Samsung, похоже, не собирается серьезно менять камеры своих складных смартфонов в следующем поколении. Первые сведения о Galaxy Z Fold 9 и Z Flip 9 указывают на то, что производитель может вновь использовать уже знакомые сенсоры. Премьера устройств ожидается в 2027 году, но информация об их оснащении начала появляться задолго до выхода.
Данные обнаружили специалисты SammyGuru, изучившие записи из базы поставок комплектующих. В документах упоминается Z Flip 9 с внутренним обозначением B9. Для смартфона указана основная камера на 50 Мп. Такой сенсор производитель применяет начиная с Z Flip 6, и он же установлен в последующих поколениях складной модели.
Таким образом, разрешение основной камеры может не измениться и в версии 2027 года. При этом пока нельзя утверждать, что качество съемки останется прежним: производитель может доработать оптику или использовать обновленную версию сенсора. Также неизвестно, собирается ли компания менять остальные камеры Flip 9.
Похожая ситуация складывается и с более дорогой моделью. В той же базе обнаружили упоминание Z Fold 9 Ultra, который проходит под обозначением Q9. Для него заявлена основная камера на 200 Мп. Это совпадает с предыдущими сообщениями о том, что компания не планирует заметно менять камеры нового поколения Fold.
Напомним, нынешняя старшая модель оснащается основной камерой на 200 Мп, сверхширокоугольной на 50 Мп и телеобъективом на 12 Мп. Если сведения подтвердятся, преемник получит знакомый набор сенсоров. Впрочем, производитель еще может внести изменения в оптику и обработку изображений.
До ожидаемой осенней презентации складных новинок остается несколько месяцев. За это время могут появиться дополнительные сведения, которые позволят точнее оценить планы компании.
Источник: AndroidPolice
Обсудить
Добавить комментарий