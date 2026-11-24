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Samsung, похоже, не собирается серьезно менять камеры своих складных смартфонов в следующем поколении. Первые сведения о Galaxy Z Fold 9 и Z Flip 9 указывают на то, что производитель может вновь использовать уже знакомые сенсоры. Премьера устройств ожидается в 2027 году, но информация об их оснащении начала появляться задолго до выхода.

Данные обнаружили специалисты SammyGuru, изучившие записи из базы поставок комплектующих. В документах упоминается Z Flip 9 с внутренним обозначением B9. Для смартфона указана основная камера на 50 Мп. Такой сенсор производитель применяет начиная с Z Flip 6, и он же установлен в последующих поколениях складной модели.

Таким образом, разрешение основной камеры может не измениться и в версии 2027 года. При этом пока нельзя утверждать, что качество съемки останется прежним: производитель может доработать оптику или использовать обновленную версию сенсора. Также неизвестно, собирается ли компания менять остальные камеры Flip 9.

Похожая ситуация складывается и с более дорогой моделью. В той же базе обнаружили упоминание Z Fold 9 Ultra, который проходит под обозначением Q9. Для него заявлена основная камера на 200 Мп. Это совпадает с предыдущими сообщениями о том, что компания не планирует заметно менять камеры нового поколения Fold.

Напомним, нынешняя старшая модель оснащается основной камерой на 200 Мп, сверхширокоугольной на 50 Мп и телеобъективом на 12 Мп. Если сведения подтвердятся, преемник получит знакомый набор сенсоров. Впрочем, производитель еще может внести изменения в оптику и обработку изображений.

До ожидаемой осенней презентации складных новинок остается несколько месяцев. За это время могут появиться дополнительные сведения, которые позволят точнее оценить планы компании.

Источник: AndroidPolice