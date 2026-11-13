Эксперимент показал, почему кошки мяукают в 4 раза чаще в присутствии хозяев

Домашние кошки подают голос (мяукают) более чем в четыре раза чаще, когда рядом с ними находится человек, способный помочь достать еду, чем в одиночестве. К такому выводу пришла команда ученых из Университета Сан-Паулу в Бразилии под руководством Наилы Фукимото совместно с Наталией Албукерке и Карине Савалли. Согласно статье, опубликованной в научном журнале Animal Behaviour, присутствие человека напрямую влияет на частоту вокализации, которая служит инструментом направленного общения, а не непроизвольной реакцией на раздражитель.

Ранее было установлено, что взрослые домашние кошки регулярно мяукают при взаимодействии (общении) с людьми, но редко используют эти звуки в контактах с сородичами. Одичавшие кошки также подают голос существенно реже домашних. Специалисты предполагали, что жизнь рядом с человеком сформировала у питомцев привычку мяукать для получения пищи, внимания или доступа в помещения. Чтобы проверить, адресованы ли сигналы конкретному слушателю, ученые разработали экспериментальную установку.

К исследованию привлекли 38 домашних кошек и их владельцев. Все отобранные животные, по данным хозяев, часто мяукали во время кормления. Во избежание стресса от переезда и незнакомой обстановки тесты проводили в домах питомцев. Каждой кошке давали пластиковый контейнер с отверстиями, внутри которого находилось лакомство. Животные видели еду и чувствовали ее запах, но открыть коробку самостоятельно не могли.

Стоп-кадры наблюдения: (a) взаимодействие людей и кошек на этапе с присутствием хозяина; (b) поведение кошек в ситуации, когда люди покидают их / находятся вне зоны видимости.

Реакцию каждой кошки фиксировали в течение одной минуты при двух сценариях: в присутствии человека, уделяющего внимание животному, и в пустой комнате. Когда рядом находился человек, 38 животных издали суммарно 86 мяуканий, а в одиночестве — 20. Статистический анализ показал, что в присутствии человека вероятность вокализации возрастала более чем в 16 раз. При этом кошки смотрели прямо на владельца и поочередно переводили взгляд с человека на коробку с едой. Оставшись одни, они дольше стояли неподвижно и смотрели на закрытую дверь.

По данным авторов работы, сочетание голосовых сигналов и перевода взгляда подтверждает, что кошки используют мяуканье для привлечения внимания конкретного получателя, способного изменить ситуацию. При этом авторы указывают, что тест не доказывает осознанного понимания кошками действий человека, а из-за специфики выборки выводы нельзя автоматически переносить на всех кошек.

Источник: sciencedirect.com