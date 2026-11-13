Китайская Chery удивила ценой шестиместного гибрида — он стоит ненамного дороже Lada Vesta

Chery вывела на китайский рынок большой шестиместный гибрид Fulwin T11 длиной 5,2 метра, оснащённый лидаром и электрической силовой установкой мощностью до 469 л. с. При этом стартовая цена составляет 189 900 юаней — примерно 2,35 млн рублей по курсу ЦБ на 13 ноября 2026 года. Это всего на 470 тысяч рублей больше стоимости Lada Vesta с новым двигателем 1.8, которая начинается от 1,885 млн рублей.

Новый Fulwin T11 получил четыре комплектации стоимостью от 189 900 до 249 900 юаней (2,35-3,10 млн рублей). Кроссовер имеет длину 5205 мм, колёсную базу 3120 мм и три ряда кресел по схеме 2+2+2. Временная цена по программе обмена старого автомобиля начинается с 179 900 юаней — около 2,23 млн рублей. Это уже примерно на 345 тысяч рублей дороже указанной версии Vesta.

Гибрид использует 1,5-литровый бензиновый турбомотор в качестве генератора, а колёса приводят электродвигатели. Запас хода на электричестве достигает 220 км по циклу CLTC, суммарный — 1400 км. В полноприводном исполнении два электромотора развивают 350 кВт (469 л. с.) и 642 Н·м, позволяя разгоняться до 100 км/ч за 5,4 секунды. Батарея заряжается с 30% до 80% за 15 минут.

В старших комплектациях предусмотрена система Falcon 700 с лидаром Hesai AT128, вычислительным оборудованием BMC и функциями помощи при движении по городским улицам и автомагистралям. В салоне установлены 30-дюймовый экран разрешением 6K, дополнительный дисплей для задних пассажиров диагональю 17,3 дюйма, аудиосистема с 23 динамиками и холодильник объёмом 9,2 литра. При этом лидар не входит в базовую комплектацию, где используется система Falcon 500.

Источник: carnewschina