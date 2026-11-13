Xiaomi придумала, как обойти AirPods, но одна функция наушников оказалась с подвохом

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| Новость | Аудио и звук

Xiaomi готовит к международному запуску наушники Clip, которые способны проработать до 38 часов с зарядным футляром. Однако при включении более качественного кодека LHDC 5.0 автономность падает до 25 часов. Новинка получила открытую конструкцию с креплением на ушной раковине и 11-мм динамики.

Автор: Xiaomi Источник: www.gizmochina.com

Каждый наушник весит 5,5 г. За фиксацию отвечает гибкая титановая перемычка с памятью формы, а конструкция не перекрывает слуховой канал. Для связи предусмотрены четыре микрофона, Bluetooth 5.4 и одновременное подключение к двум устройствам.

Преимущество Xiaomi Clip в автономности оказалось не таким безоговорочным, как кажется по цифре 38 часов. Столько наушники работают вместе с футляром при использовании кодека AAC, тогда как LHDC 5.0 сокращает показатель до 25 часов. На одном заряде они воспроизводят музыку девять или шесть часов соответственно.

При этом Xiaomi сделала ставку на конструкцию, которая не перекрывает слуховой канал. Наушники крепятся к ушной раковине гибкой титановою перемычкой с памятью формы, а каждый корпус весит всего 5,5 г. Внутри установлены 11-мм динамические излучатели с поддержкой Hi-Res Audio.

В оснащение вошли Bluetooth 5.4, подключение к двум устройствам одновременно, четыре микрофона и защита IP57. Есть и поддержка Apple Find My, но с ограничением: через сервис можно найти зарядный футляр, а не отдельные наушники. Десяти минут зарядки хватает на 3,5 часа прослушивания.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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