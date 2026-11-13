OnePlus замахнулась на конкурентов Apple с терабайтным смартфоном, но есть подвох

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OnePlus предложила флагман OnePlus 16 с накопителем объёмом 1 ТБ по цене, которая заметно ниже предложений конкурентов. Однако привлекательная стоимость сопровождается ограничениями: смартфон пока доступен только в китайской версии, рассчитанной не на все международные сети.

За конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти просят около 987 евро. Доплата относительно версии с накопителем на 512 ГБ составляет примерно 200 евро. Для сравнения, Apple берёт около 500 евро за аналогичное увеличение объёма памяти.

По оснащению OnePlus 16 тоже претендует на место среди флагманов. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную до 50 Вт. Камера позволяет снимать при слабом освещении и обеспечивает заметные возможности оптического приближения. Большой накопитель рассчитан в том числе на тех, кто хранит фотографии, видео и рабочие файлы непосредственно на устройстве.

Но при покупке китайской версии придётся отказаться от eSIM и смириться с отсутствием поддержки некоторых частот 4G. Кроме того, отдельные приложения и описания обновлений остаются на китайском языке. OnePlus готовит вариант для индийского рынка, который может оказаться удобнее для международных покупателей, однако пока импортная версия остаётся единственным доступным вариантом.

Источник: notebookcheck