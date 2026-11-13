Засуха за 2000 лет изменила историю Тихого океана: учёные нашли причину великого переселения

Многолетняя засуха могла стать главным толчком к возобновлению дальних морских путешествий полинезийцев после 1700-летнего перерыва. Около тысячи лет назад жители Самоа и Тонга столкнулись с резким сокращением осадков, тогда как острова восточной части Тихого океана становились влажнее. Это могло подтолкнуть людей к переселению через тысячи километров открытого океана.

Ученые установили, что к окончанию так называемой «Долгой паузы» западные острова Полинезии переживали самый засушливый период за последние 2000 лет. Чтобы восстановить климатическую картину, исследователи изучили донные отложения болот и озёр на Самоа, Тонга, во Французской Полинезии и на островах Кука. По химическому составу древних органических остатков, включая изотопы водорода в растительном воске, они определили изменения количества осадков.

Изменения температуры поверхности Тихого океана сместили огромную зону тропических дождей на восток. В результате западные острова стали получать меньше воды, а восточные — больше. Климатическое моделирование показало, что засуха продолжалась годами и даже десятилетиями. Для островных поселений это означало сокращение запасов пресной воды и ухудшение условий для земледелия.

Однако одной засухой исследователи не объясняют массовое переселение. Население островов росло, усиливая нагрузку на ограниченные ресурсы. Одновременно полинезийцы совершенствовали морские каноэ: переходили от U-образных корпусов к V-образным и улучшали парусное оснащение. Это позволяло лучше двигаться против господствующих ветров, которые обычно дуют с востока на запад. По оценке исследователей, за следующие 250 лет мореплаватели заселили практически все основные островные архипелаги южной части Тихого океана.

Источник: scitechdaily