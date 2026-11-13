Звёзды не смогли рассеять всю космическую тьму — учёные нашли второго виновника

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| Новость | Наука и космос

Первые звёзды осветили Вселенную, но для следующего этапа её преображения потребовались сверхмассивные чёрные дыры. К такому выводу пришли исследователи, создавшие компьютерную модель Lumina. Она впервые позволила одновременно проследить, как оба типа объектов меняли ранний космос на протяжении двух миллиардов лет.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

После Большого взрыва пространство заполнял нейтральный водород, который мешал свободному распространению света. Первые звёзды начали менять ситуацию: их ультрафиолетовое излучение выбивало электроны из атомов водорода. Но для ионизации гелия требовалось значительно больше энергии. Эту задачу, как показало моделирование, взяли на себя активно поглощающие материю сверхмассивные чёрные дыры.

Чтобы воспроизвести оба процесса, учёные объединили расчёты формирования галактик с моделированием распространения излучения. Получившаяся виртуальная Вселенная содержит около 500 млрд расчётных элементов. По объёму она в 100 раз превосходит предыдущие передовые симуляции, а её разрешение примерно в 30 раз выше, чем у IllustrisTNG. Расчёты выполнялись на суперкомпьютере Frontier с использованием более 100 000 процессорных ядер и примерно 15 000 графических ускорителей на пике нагрузки.

Модель Lumina охватывает область пространства размером 500 мегапарсек и позволяет изучать процессы от формирования отдельных галактик до изменений межгалактической среды. Исследователи открывают её для научного сообщества, чтобы сопоставить результаты с наблюдениями действующих и будущих телескопов. Это поможет проверить, насколько точно учёные восстановили историю появления первых звёзд, галактик и сверхмассивных чёрных дыр

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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