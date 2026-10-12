Даже 10 минут упражнений в день могут улучшить глубокий сон

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Исследование Университета Техаса в Остине показало, что даже 10 минут умеренной или интенсивной активности в день связаны с более глубоким сном у молодых взрослых. Результаты опубликованы в Journal of Physical Activity & Health.

Учёные проанализировали данные о физической активности и сне студентов, которые несколько месяцев носили фитнес-трекеры Fitbit. В отличие от предыдущих работ, исследователи оценивали не только общий объём тренировок, но и частоту дней с активностью.

Участники, которые двигались чаще, проводили больше времени в глубоких стадиях медленного сна. Именно они важны для физического восстановления, работы мозга, памяти и эмоциональной регуляции.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Среди молодых взрослых даже 10 минут умеренной или интенсивной активности в день были связаны с улучшением сна. Такой уровень нагрузки означает, что дыхание становится чаще, но человек всё ещё может разговаривать.

Даже лёгкая активность оказалась полезной. Регулярные прогулки и перерывы на вставание после длительного сидения были связаны с более здоровым режимом сна и лучшим настроением на следующий день.

Участники, которые активнее двигались в течение недели, также чаще сообщали о большей энергии и меньшем стрессе на следующий день. Однако исследование не доказывает, что упражнения напрямую вызывают эти изменения.

Авторы отмечают, что данные получены наблюдательным методом. Нельзя исключить, что люди с лучшим сном просто чаще занимаются спортом, а не наоборот.

Результаты указывают, что для сна может быть важна регулярность, а не только суммарное количество упражнений. Короткие ежедневные тренировки могут быть полезнее, чем редкие интенсивные занятия в выходные.

Рекомендации ВОЗ и CDC предполагают около 150 минут умеренной активности в неделю, но не требуют распределять её равномерно по дням. Авторы считают, что этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Исследование проведено на студентах, поэтому его результаты нельзя автоматически переносить на людей других возрастов и уровней активности. Следующий этап — пятилетнее когортное исследование с более широкой и разнообразной выборкой.

Источник: ScienceDaily

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