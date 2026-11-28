Samsung через два месяца прекратит свою шестилетнюю традицию использования массивного вертикального блока камер. Вместо этого компания выберет дизайн, который можно увидеть на iPhone 17 Pro и 18 Pro.

Samsung приучила пользователей к незначительным изменениям во внешнем виде своих смартфонов. В лучшем случае, компания экспериментировала с финальной отделкой, но расположение трех камер друг под другом с четвертым модулем сбоку было стандартом в течение многих лет. Уже известно, что новый подход предполагает широкий блок камер.

Проблема утечек информации в том, что они различаются в зависимости от источника. Они просто не очень точны. Их создатели стремятся добиться максимально близкого к реальности результата, но их версия часто отличается от окончательного дизайна. Однако инсайдер Ice Universe опубликовал рисунок, показывающий, как новый дизайн должен выглядеть в реальности.

На графическом рисунке можно увидеть:

три камеры и светодиодная вспышка в симметричном расположении;

два больших объектива расположены друг под другом, а третий — прямо рядом;

отсутствие лазерной автофокусировки.

Это не совсем тот же дизайн, что и на iPhone, где в моделях Pro третья камера расположена между двумя, а не на той же высоте, что и нижняя. Светодиодная вспышка в смартфонах Apple расположена справа, чуть выше датчика LiDAR. Этот дизайн будет использоваться не только в S27 Ultra, но и в новом S27 Pro.

Почему это хорошее изменение

В первую очередь, использование трех камер вместо четырех влияет на возможности фотосъемки устройства. В предыдущих моделях было два телеобъектива, и переключение между ними было отчетливо видно на фотографиях — в основном по цветопередаче между объективами.

Во-вторых, внутренний элемент, выступающий из корпуса, может скрывать более мощную систему охлаждения. Это означает, что телефон потенциально будет лучше рассеивать тепло от процессора и батареи.

В-третьих, более широкий, но менее выступающий блок камер означает больше места на задней панели и, следовательно, лучшую совместимость с аксессуарами, такими как магнитные внешние аккумуляторы и магнитные зарядные устройства. В S26 Ultra это было несколько сложно и проблематично — даже в магнитном беспроводном аккумуляторе Samsung пришлось использовать нестандартный вырез.

В-четвертых, широкий блок предотвращает шатание телефона на столе при использовании в горизонтальном положении. Это может показаться мелочью, но все же это важно.

Источник: Ice Universe