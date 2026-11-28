Samsung вернет Galaxy S27 Ultra старый дизайн блока камер в следующем году — как у iPhone 17
Samsung через два месяца прекратит свою шестилетнюю традицию использования массивного вертикального блока камер. Вместо этого компания выберет дизайн, который можно увидеть на iPhone 17 Pro и 18 Pro.
Samsung приучила пользователей к незначительным изменениям во внешнем виде своих смартфонов. В лучшем случае, компания экспериментировала с финальной отделкой, но расположение трех камер друг под другом с четвертым модулем сбоку было стандартом в течение многих лет. Уже известно, что новый подход предполагает широкий блок камер.
Проблема утечек информации в том, что они различаются в зависимости от источника. Они просто не очень точны. Их создатели стремятся добиться максимально близкого к реальности результата, но их версия часто отличается от окончательного дизайна. Однако инсайдер Ice Universe опубликовал рисунок, показывающий, как новый дизайн должен выглядеть в реальности.
На графическом рисунке можно увидеть:
- три камеры и светодиодная вспышка в симметричном расположении;
- два больших объектива расположены друг под другом, а третий — прямо рядом;
- отсутствие лазерной автофокусировки.
Это не совсем тот же дизайн, что и на iPhone, где в моделях Pro третья камера расположена между двумя, а не на той же высоте, что и нижняя. Светодиодная вспышка в смартфонах Apple расположена справа, чуть выше датчика LiDAR. Этот дизайн будет использоваться не только в S27 Ultra, но и в новом S27 Pro.
Почему это хорошее изменение
В первую очередь, использование трех камер вместо четырех влияет на возможности фотосъемки устройства. В предыдущих моделях было два телеобъектива, и переключение между ними было отчетливо видно на фотографиях — в основном по цветопередаче между объективами.
Во-вторых, внутренний элемент, выступающий из корпуса, может скрывать более мощную систему охлаждения. Это означает, что телефон потенциально будет лучше рассеивать тепло от процессора и батареи.
В-третьих, более широкий, но менее выступающий блок камер означает больше места на задней панели и, следовательно, лучшую совместимость с аксессуарами, такими как магнитные внешние аккумуляторы и магнитные зарядные устройства. В S26 Ultra это было несколько сложно и проблематично — даже в магнитном беспроводном аккумуляторе Samsung пришлось использовать нестандартный вырез.
В-четвертых, широкий блок предотвращает шатание телефона на столе при использовании в горизонтальном положении. Это может показаться мелочью, но все же это важно.
Источник: Ice Universe
3 комментария
Добавить комментарий
Данный блок камер придумала Xiaomi еще в 2020 году с выходом POCO M3 и далее в серии использовался данный дизайн.
Еще был POCO F6 Pro c которого потом все слизали данный блок камер.
Не несите чепуху!
Добавить комментарий