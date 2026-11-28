Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

В некоторых областях галактик материя выстраивается в гигантские нити, которые сходятся, образуя настоящие космические узлы. Именно здесь формируются самые массивные звёзды. Астрономы обнаружили необычную систему такого рода на окраине Млечного Пути. Она настолько огромна, что превосходит большинство подобных структур, известных науке. Они назвали её λ-комплексом, потому что её форма напоминает греческую букву лямбда.

Космическая тайна окраин Млечного Пути

Звездообразование начинается в молекулярных облаках — обширных скоплениях холодного газа и космической пыли. Доминирующим компонентом таких облаков является водород, из которого под действием гравитации могут образовываться все более плотные скопления материи.

Материя в молекулярных облаках часто образует длинные нитевидные структуры. Газ движется и накапливается вдоль этих космических нитей, и там, где пересекаются несколько нитей, образуются особенно плотные области. Такие места называются космическими узлами.

Вся система, в которой нити сходятся в центральной плотной области, называется системой «узел-нить». Астрономы часто наблюдают молодые звезды и ранние стадии их формирования вдоль филаментов, в то время как самые массивные объекты, как правило, образуются в центральных узлах.

До сих пор большинство хорошо изученных систем такого типа располагались во внутренних областях Млечного Пути. Новое открытие показывает, что подобные космические «фабрики» могут функционировать и на гораздо больших расстояниях от галактического центра.

Гигантская структура напоминает греческую букву

Структура получила название λ-комплекс. Она расположена примерно в 43 тысячах световых годах от центра Млечного Пути и в 17 тысячах световых годах от Земли. Размеры составляют приблизительно 114 на 205 световых лет. Длина каждого из трех рукавов λ-комплекса составляет приблизительно от 110 до 136 световых лет.

Исследователи также изучили распределение плотных газовых скоплений, которые могут стать следующими местами рождения звезд. Они идентифицировали в общей сложности 61 такой объект. Внутри самого центра они идентифицировали звездное скопление, два исключительно ярких скопления вещества и область ионизированного газа. Последняя особенно интересна, поскольку ее источником является звезда с массой примерно в 15 раз превышающей массу Солнца.

Такие массивные звезды не образуются в случайных местах. Для этого требуется огромное количество вещества, которое необходимо собрать в относительно небольшом пространстве. Центральный узел λ-комплекса, по-видимому, обеспечивает подходящие условия для этого процесса.

Ионизированный газ, в свою очередь, является следом интенсивного излучения молодой горячей звезды. Его энергия достаточно высока, чтобы отрывать электроны от атомов газа, превращая окружающую материю в плазму.

Исследователи отмечают, что формирование массивных звезд в центральной части комплекса уже хорошо развито. Однако остальная часть структуры не менее интересна.

Из 61 идентифицированного скопления 18 имеют массу, превышающую 1000 солнечных масс. Девять из них содержат протозвезды, в то время как остальные девять не показывают явных признаков их присутствия. Это огромные резервуары вещества, которые в будущем могут стать местами рождения дополнительных массивных звезд.

Источник: Royal Astronomical Society