Компания EirTrade Aviation приобрела у TUI 14 подержанных самолетов Boeing 737-800. Эти лайнеры будут разобраны, чтобы получить запасные части для эксплуатируемого по всему миру парка Boeing 737NG — в строю до сих пор находится более 6000 таких воздушных судов.

Как сообщила компания EirTrade Aviation, первый из бывших самолетов TUI прибыл в пятницу, 27 ноября. Процесс разборки уже начался. Все полученные компоненты пройдут процедуру восстановления и поступят на рынок: их можно будет приобрести как запчасти, использовать для замены непосредственно на воздушных судах или применять для оперативного ремонта самолетов, временно выведенных из эксплуатации.

Большая часть Boeing 737-800 будет разобрана в аэропорту «Ирландия-Уэст» (Ireland West) в Ноке. Приобретение этих 14 подержанных лайнеров позволяет EirTrade увеличить запасы комплектующих для семейства Boeing Next-Generation (NG). Остальные самолеты будут поступать по установленному графику вплоть до конца первого квартала 2027 года.

Многие запчасти от серии NG подходят и для семейства MAX

Значительные инвестиции в приобретение этих подержанных самолетов (сумма сделки не разглашается) обеспечивают долгосрочное снабжение запчастями всех эксплуатантов серии 737NG, которая остается одной из важнейших платформ в коммерческой авиации. Кроме того, многие компоненты от серии NG могут быть использованы и для новейшего поколения — Boeing 737 MAX. В настоящее время эксплуатируется уже 2500 таких машин, а заказы на поставку еще 5000 единиц уже оформлены.

Растущий спрос на запасные части

Эти приобретения также свидетельствуют о растущей уверенности в дальнейшем развитии рынка технического обслуживания. Рост парка воздушных судов, трудности с поставками новых самолетов, увеличение срока эксплуатации имеющейся техники и возросшая потребность в техническом обслуживании — все это способствует увеличению спроса на авиационные компоненты и детали двигателей, готовые к немедленной установке.

Источник: AviTrader