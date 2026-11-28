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Ожидается, что революционный iPhone 20 Pro (также известный как XX), который выйдет в следующем году, будет делать акцент на новых материалах. Вместо классического сочетания стеклянной панели с алюминиевой рамкой компания вернется к титану и объединит его с керамикой.

Источник в Fixed Focus считает, что Apple впервые представит керамическое покрытие для своего смартфона. Материал будет частично использоваться на задней панели вместо стекла.

Это решение будет представлено — как уточняет источник — в лимитированной серии iPhone 20 Pro (Max). Базовая модель по-прежнему будет иметь стеклянную заднюю панель. Apple обычно не выпускает лимитированные серии своих устройств, но следует помнить, что генеральный директор сменился, и запуск будет специальным юбилейным изданием. В конце концов, это 20-я годовщина iPhone — первого смартфона Apple, выпущенного в 2007 году.

Кроме того, керамика уже присутствует в аппаратном обеспечении Apple. В настоящее время она используется только в топовых моделях Apple Watch 12.

Также ожидается, что Apple вернется к использованию титана в iPhone 20 Pro. В моделях 17 Pro и 18 Pro компания использовала улучшенный алюминий после двух лет экспериментов с титановыми рамками в 15 Pro и 16 Pro. В конечном итоге от них отказались, но, по-видимому, был найден способ улучшить производственный процесс. Ожидается, что Apple будет использовать технологию 3D-печати титана, то же решение, которое используется для производства титановых корпусов Watch Ultra 4 и Watch 12.

Хотя до запуска моделей 20 Pro еще около 10 месяцев, уже многое известно об этих устройствах. Вот все ключевые детали, которые стали известны на данный момент:

смартфон получит больший экран с четырехкратно изогнутым стеклом по краям;

рамки дисплея будут практически незаметны;

в дизайне появятся титановые элементы;

дизайн задней панели будет похож на iPhone 18 Pro;

боковые кнопки могут быть заменены тактильными кнопками;

основная камера будет иметь 200-мегапиксельный сенсор.

Информация об отсутствии выреза для системы распознавания лиц и фронтальной камеры, скорее всего, ложная. В сети появились изображения стекла с четко выраженным динамическим островом.

Источник: Saurav_DJ47