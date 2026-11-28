Обычно сборщики ПК помещают предварительно собранные настольные компьютеры в специальные корпуса. Магазин X-kom из Польши разработал концепцию размещения компонентов внутри радиатора отопления — и устройство должно функционировать в том числе как обогреватель. Идея заключается в использовании тепла, выделяемого компонентами. Помимо запуска игр, компьютер сможет согревать руки и даже сушить носки, заявляет X-kom. Весь комплект стоит чуть более $2500.

Внутри представленной модели вполне приличный набор компонентов среднего и высокого ценового сегмента:

процессор AMD Ryzen 7 7800X3D;

материнская плата Gigabyte Gamin X B650;

оперативная память — 32 ГБ DDR5 6000 MT/s Trident Z;

видеокарта GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ;

SSD — 1 ТБ PCIe 4.0 M.2;

блок питания — 850 Вт 80 Plus Gold;

система жидкостного охлаждения.

В комплект также входит Windows 11 Home, лицензия на которую стоит около $135. Таким образом, общая цена, включая систему, составляет более $2650. Только оперативная память в этой версии стоит $1000 в X-kom. Стоимость одних только комплектующих превышает стоимость самого компьютера. Стоит учесть расходы на установку компонентов в радиатор, который, конечно же, не является типичным корпусом. Стандартный корпус для ПК стоит около $70, а радиатор, конечно же, дороже.

Сам радиатор не крепится к стене и не подключается к системе отопления. Несмотря на это, он имеет термостатоподобный элемент и элементы, напоминающие входное отверстие для трубы. В корпусе также есть вырез, через который видны внутренние компоненты: видеокарта, материнская плата, светящиеся модули оперативной памяти и система жидкостного охлаждения.

После выбора дизайна и доработки деталей сборки ожидается, что X-kom выпустит готовое устройство не позднее 15 марта 2027 года.

Источник: Telepolis