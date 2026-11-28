Специалисты TU Berlin в обновленной работе «Hello Again» (развитие доклада для ACM CCS '26), о которой 27 ноября 2026 года сообщил Hardware Busters, описали обход блокировки TPM для PIN-кодов BitLocker и Windows Hello через откат микросхемы SPI-флеш-памяти на плате.

Прошивочный fTPM хранит зашифрованный счетчик неудачных попыток (после 32 ошибок Windows допускает один ввод в 10 минут) во внешней SPI-флеш. При физическом доступе можно сохранить дамп и вернуть его после исчерпания лимита. Ученые обошли защиту счетчиков RPMC двумя способами: на платформах AMD процессор безопасности запрашивает рост RPMC без проверки результата (CVE-2026-43613, оценка 5,1), что позволяет перехватить запрос платой-интерпозером и подменить ответ, а на чипах RPMC Winbond при оптимальных настройках короткий сбой питания давал ключ HMAC примерно за секунду для подделки счетчика.

В худшем случае подбор 6-значного PIN BitLocker сокращается с 19 лет примерно до 20 дней, а 4-значного PIN Windows Hello — с 69 дней примерно до 40 часов (в тестах на HP OmniBook 3 с Ryzen AI 5 330 PIN подобрали за 57 минут, на Framework Laptop 13 с Core Ultra 5 125H и памятью Winbond — меньше чем за 7 минут). Атака требует физического доступа, разборки и подключения к шине, причем методы работы с RPMC не «plug-and-play». AMD планирует патчи (бюллетень AMD-SB-7079) с ноября 2026 по февраль 2027 года, Winbond изучает проблему без сроков, Intel указала, что работа не продемонстрировала уязвимости в ее компонентах, и предложила обращаться к производителям ПК, а Microsoft переводит PIN Hello на минимум 6 знаков; 8-значный PIN BitLocker сдвигает худший сценарий примерно к 6 годам.

Источник: Hardware Busters