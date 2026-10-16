Через тысячу лет на часах может появиться 25-й час: учёные меняют мировое время

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| Новость | Наука и космос

Время больше не будут подгонять под вращение Земли с точностью до секунды. С 20 мая 2027 года вступит в силу новая система всемирного времени UTC, которая позволит разнице между показаниями атомных часов и астрономическим временем постепенно вырасти до целого часа. Решение приняли представители 69 стран на Генеральной конференции по мерам и весам. Для обычных людей перемены пройдут незаметно, но для спутниковой навигации, связи и компьютерных сетей они означают отказ от сложной процедуры, способной вызывать технические сбои.

Автор: grok Источник: grok.com

Причина перемен в том, что атомные часы отсчитывают время чрезвычайно стабильно, а скорость вращения Земли меняется. С 1972 года учёные добавили к мировому времени 27 дополнительных секунд, чтобы компенсировать расхождение. Однако в последние годы планета временами стала вращаться быстрее, и специалистам пришлось учитывать возможность обратной коррекции — вычитания секунды. Для программного обеспечения такой скачок представляет отдельную проблему.

Теперь вместо поправок каждую секунду расхождения будут накапливаться постепенно. Предельная разница между UTC и временем, определяемым вращением Земли, составит 3600 секунд. По оценкам специалистов, до такого расхождения могут пройти тысячи лет. Выражение «25-часовые сутки» описывает возможную будущую корректировку шкалы времени, а не физическое изменение продолжительности вращения планеты.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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