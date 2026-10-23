Группа астрономов из Южной Кореи поставила под сомнение устоявшуюся дату создания одного из самых знаменитых полотен Винсента ван Гога — «Звездная ночь». До сих пор считалось, что шедевр был написан в середине июня 1889 года во время пребывания художника в психиатрической лечебнице в Сан-Реми-де-Прованс, поскольку в письме брату Тео от 18 июня живописец упоминал «новую этюдную работу звездного неба». Однако авторы нового исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, применили астрономическое ПО и геометрию ландшафта, сопоставив старые зарисовки мастера с реальными холмами Франции.

С помощью компьютерного моделирования они воссоздали рассветное небо лета 1889 года и выяснили, что уникальное расположение Луны, Венеры и звездного скопления Гиады на картине идеально совпадает с реальным видом из окна палаты художника только в одну конкретную дату — около 22 июля. По мнению исследователей, это открытие превращает «Звездную ночь» из плода чистой фантазии в «преувеличенную реальность», основанную на натурных наблюдениях.

Тем не менее, научное сообщество встретило гипотезу скептически. Эксперты из Музея Ван Гога в Амстердаме, не участвовавшие в работе, указали, что полотно создавалось на рулоне холста, полученном в начале июня, а сам художник никогда не гнался за абсолютной фотографической или астрономической точностью. Эту позицию поддержал почетный профессор физики и астрономии Техасского государственного университета Дональд Олсон, отметивший, что узкое поле зрения, заложенное в основу корейской математической модели, не совпадает с реальным широким панорамным охватом холма и деревни на знаменитом полотне.

Авторы работы честно признают, что их выводы нельзя назвать на сто процентов окончательными, поскольку Ван Гог вполне мог объединить в одной композиции элементы неба, увиденные в разные дни. Тем не менее, попытка перевести искусство в плоскость количественных данных и геометрии открывает новый взгляд на творческое наследие нидерландского гения.

Источник: The Guardian