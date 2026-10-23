Астрономы усомнились в датировке «Звездной ночи» Ван Гога, найдя на ней реальное небо

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Группа астрономов из Южной Кореи поставила под сомнение устоявшуюся дату создания одного из самых знаменитых полотен Винсента ван Гога — «Звездная ночь». До сих пор считалось, что шедевр был написан в середине июня 1889 года во время пребывания художника в психиатрической лечебнице в Сан-Реми-де-Прованс, поскольку в письме брату Тео от 18 июня живописец упоминал «новую этюдную работу звездного неба». Однако авторы нового исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, применили астрономическое ПО и геометрию ландшафта, сопоставив старые зарисовки мастера с реальными холмами Франции.

Иллюстрация к новости.
Иллюстрация к новости.
Автор: Flow Источник: flow.google.com

С помощью компьютерного моделирования они воссоздали рассветное небо лета 1889 года и выяснили, что уникальное расположение Луны, Венеры и звездного скопления Гиады на картине идеально совпадает с реальным видом из окна палаты художника только в одну конкретную дату — около 22 июля. По мнению исследователей, это открытие превращает «Звездную ночь» из плода чистой фантазии в «преувеличенную реальность», основанную на натурных наблюдениях.

Тем не менее, научное сообщество встретило гипотезу скептически. Эксперты из Музея Ван Гога в Амстердаме, не участвовавшие в работе, указали, что полотно создавалось на рулоне холста, полученном в начале июня, а сам художник никогда не гнался за абсолютной фотографической или астрономической точностью. Эту позицию поддержал почетный профессор физики и астрономии Техасского государственного университета Дональд Олсон, отметивший, что узкое поле зрения, заложенное в основу корейской математической модели, не совпадает с реальным широким панорамным охватом холма и деревни на знаменитом полотне.

Авторы работы честно признают, что их выводы нельзя назвать на сто процентов окончательными, поскольку Ван Гог вполне мог объединить в одной композиции элементы неба, увиденные в разные дни. Тем не менее, попытка перевести искусство в плоскость количественных данных и геометрии открывает новый взгляд на творческое наследие нидерландского гения.

Источник: The Guardian

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Наука и космос, флора и фауна. Для связи: kifloblog@yandex.ru
? 0 380 0
Автор pchyolka   Рейтинг +542.20
Блог Наука и космос 240 9137 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Советский винтаж в Великобритании и Италии: почему зарубежные ценители до сих пор охотятся за Selena B-210

Переносной транзисторный радиоприёмник Selena B-210 выпускался Минским производственно-техническим объединением «Горизонт» (Минским радиозаводом) начиная с 1975-1976 годов. Данное устройство...

Стальной каркас над Манхэттеном: как строили Empire State Building

Весной 1930 года на Пятой авеню почти не было места для огромной стройки. Участок бывшего отеля Waldorf-Astoria был зажат улицами, вокруг шёл обычный манхэттенский трафик, а подрядчики собирались...

✦ ИИ  Что происходит, когда сервер нейросети перестаёт отвечать посреди запроса

Нейросеть начала писать ответ, вывела несколько предложений и внезапно остановилась. Иногда появляется сообщение об ошибке, иногда текст просто обрывается, а в некоторых случаях приложение...

Почему в квантовой физике все случайно: как устроено правило Борна и можно ли его доказать

В основе современной квантовой физики лежат два совершенно разных закона, которые описывают поведение микромира в зависимости от того, наблюдаем мы за ним или нет.Первый закон — это...

«Спидола» ПМП-60: приемник, который спас завод и стал легендой

В конце 1950-х годов Рижский электротехнический завод ВЭФ столкнулся с проблемой, знакомой многим советским предприятиям: ламповая радиоаппаратура перестала пользоваться спросом и затоварила...