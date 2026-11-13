Глобальные смартфоны Xiaomi 18 Pro получат систему камер Leica с двумя датчиками по 200 Мп

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Xiaomi раскрыла параметры камер и особенности работы инструментов искусственного интеллекта в глобальной версии смартфонов серии Xiaomi 18 Pro. Мировая презентация устройств состоится 17 ноября в Париже.

По данным производителя, система Leica Dual-200MP Camera System в европейских моделях полностью повторяет китайскую версию, представленную в сентябре. Основной модуль получил сенсор на 200 мегапикселей размером 1/1,28 дюйма, объектив 23 мм с диафрагмой f/1,67 и оптической стабилизацией, перископический телеобъектив оснащен датчиком на 200 мегапикселей формата 1/1,56 дюйма с фокусным расстоянием 75 мм и светосилой f/2,4, а сверхширокоугольный модуль имеет разрешение 50 мегапикселей при фокусном расстоянии 17 мм и угле обзора 102 градуса.

Автор: Xiaomi / X Источник: x.com

По предварительным данным из утечек и каталогов ритейлеров, отличия глобальных моделей от китайских касаются емкости аккумуляторов: Xiaomi 18 Pro получит батарею на 6000 мАч вместо 7000 мАч, а 18 Pro Max — на 7050 мАч вместо 8500 мАч. Официально эти показатели пока не подтверждены, а согласно данным словацкого магазина Planeo, цены в Европе начнутся от 1399 евро за Xiaomi 18 Pro и от 1599 евро за версию 18 Pro Max.

Также компания показала работу инструмента GenAI Apps для генерации мини-приложений на задний дисплей по текстовому запросу. В демонстрационных роликах представлены счетчик выпитой воды, карточки для изучения французского языка, таймер Помодоро и генератор случайного выбора обеда.

В примечаниях мелким шрифтом указано, что работа нейросетевых инструментов зависит от региона, языка и версии системы, требует подключения к интернету и ограничена ежемесячными лимитами, точные значения которых производитель пока не назвал.

Источник: xiaomiplanet

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