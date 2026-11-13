Звук по проводу и без: доступен к покупке Bluetooth ЦАП FiiO TRUSTBLU
Компания FiiO продолжает пополнять линейку портативных Bluetooth-ресиверов и ЦАП-усилителей для наушников. Бюджетный аудио донгл TRUSTBLU работает по протоколу Bluetooth 5.4 (приемник) с кодеками SBC/LDAC, и по интерфейсу USB-C с цифровым контентом с параметрами до 96 кГц/24 бит. Выход на проводные наушники 3,5 мм с мощностью до 100 мВт. Поддерживается мобильное ПО FiiO Control с 10-полосным параметрическим эквалайзером.
Размеры корпуса 59 x 19 x 19,1 мм, масса 8 г.
Аппаратная часть: беспроводной SoC BT8961V6 (с мультипоинтом), ОУ на выходе LPA4722AQVF. Отношение сигнал/шум до 102 дБ, поддерживается интеллектуальная компрессия динамического диапазона.
Стоимость модели в официальном магазине бренда на aliexpress.ru — 1 537 ₽, на выбор черный и белый цвет корпуса.
Источник: Сайт производителя
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