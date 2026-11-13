Корпус из стали и алюминия в двух вариантах оформления: Casio представила новые хронографы Edifice
Casio готовится вывести на рынок две новые модели часов Edifice. Обе новинки уже появились на официальных сайтах компании для международного рынка. Начало продаж ожидается уже в этом месяце.
Часы получили одинаковый дизайн и конструкцию, а отличаются прежде всего цветовым оформлением. У первой модели установлен темно-синий циферблат, который сочетается с элементами цвета розового золота на безеле и металлическом браслете. Вторая версия выполнена с зеленым циферблатом и золотистыми деталями.
Обе модели имеют крупный корпус размером 54,1 x 49,5 мм и весят 184 г. В конструкции используются нержавеющая сталь и алюминий. Часы оснащены минеральным стеклом и рассчитаны на погружение под воду благодаря защите 10 АТМ. Это позволяет использовать их не только в обычных условиях, но и во время плавания.
Функциональность у новинок стандартная для кварцевых хронографов. Помимо отображения времени и даты, предусмотрен секундомер с тремя дополнительными шкалами. Он позволяет измерять промежутки времени с точностью до десятых долей секунды, а также фиксировать промежуточные результаты и время прохождения дистанции двумя участниками.
Питание обеспечивает сменная батарейка, запаса которой, по оценке производителя, хватит примерно на два года. Заявленная точность хода составляет +-20 секунд в месяц.
В Сингапуре обе версии уже представлены на сайте производителя по цене около 200 долларов США. О стоимости и сроках начала продаж в других странах пока не сообщается.
Источник: Gizmochina
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