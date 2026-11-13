Корпус из стали и алюминия в двух вариантах оформления: Casio представила новые хронографы Edifice

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Одежда и аксессуары

Casio готовится вывести на рынок две новые модели часов Edifice. Обе новинки уже появились на официальных сайтах компании для международного рынка. Начало продаж ожидается уже в этом месяце.

Изображение отредактировано с помощью ChatGPT
Изображение отредактировано с помощью ChatGPT
Автор: Casio Источник: www.casio.com

Часы получили одинаковый дизайн и конструкцию, а отличаются прежде всего цветовым оформлением. У первой модели установлен темно-синий циферблат, который сочетается с элементами цвета розового золота на безеле и металлическом браслете. Вторая версия выполнена с зеленым циферблатом и золотистыми деталями.

Обе модели имеют крупный корпус размером 54,1 x 49,5 мм и весят 184 г. В конструкции используются нержавеющая сталь и алюминий. Часы оснащены минеральным стеклом и рассчитаны на погружение под воду благодаря защите 10 АТМ. Это позволяет использовать их не только в обычных условиях, но и во время плавания.

Автор: Casio Источник: www.casio.com

Функциональность у новинок стандартная для кварцевых хронографов. Помимо отображения времени и даты, предусмотрен секундомер с тремя дополнительными шкалами. Он позволяет измерять промежутки времени с точностью до десятых долей секунды, а также фиксировать промежуточные результаты и время прохождения дистанции двумя участниками.

Питание обеспечивает сменная батарейка, запаса которой, по оценке производителя, хватит примерно на два года. Заявленная точность хода составляет +-20 секунд в месяц.

В Сингапуре обе версии уже представлены на сайте производителя по цене около 200 долларов США. О стоимости и сроках начала продаж в других странах пока не сообщается.

Источник: Gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 150 0
Автор Zloi Рейтинг +5250.20
Блог Одежда и аксессуары 183 1610 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

JVC 9501: Как японский радиогигант 1976 года создавал магнитолы для работы за «железным занавесом»

В августе 1976 года японская фирма Victor Company of Japan наладила сборку переносной магнитолы JVC 9501 массой 4,6 кг и габаритами 24,6 см в высоту на 37,4 см в ширину. Базовая модель...

Обзор беговой дорожки Genau Nordic 75: как три минуты ходьбы оказались тяжелее двадцатиминутной тренировки

Бегать по утрам нравится далеко не всем, особенно когда за окном дождь или холодно. С домашней беговой дорожкой все проще: заниматься можно в любое удобное время. Genau Nordic 75 позволяет...

Обзор Rapoo VT0 Max – флагманская начинка в ультралегком исполнении

Минимальная масса при бескомпромиссной аппаратной мощи — именно так сейчас выглядит золотой стандарт для манипуляторов, ориентированных на киберспорт. Наш сегодняшний гость, Rapoo VT0...

✦ ИИ  Колтуны у собаки после мокрого снега: почему влажная шерсть спутывается быстрее

После прогулки по мокрому снегу собака может выглядеть почти чистой. На шерсти нет репейника, веток или заметной грязи, поэтому хозяин вытирает лапы и ждёт, пока остальное высохнет само. На...

Три нейросети и один музыкант с гитарой: кто составил рабочий сет-лист на 60 минут

Можно ли поручить нейросети не просто перечислить популярные песни, а собрать из них программу с ограничениями по времени, составу и тематике? Для проверки один и тот же промпт отправили...

Вертолёт над 500-метровой башней: как устанавливали антенну CN Tower

В марте 1975 года центр Торонто получил зрелище, больше похожее на эпизод авиационного шоу, чем на обычную стройку. Над уже почти готовой CN Tower завис тяжёлый вертолёт Sikorsky S-64 Skycrane...