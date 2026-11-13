Главный конкурент Apple может задержать выход базового iPhone 18: Samsung готовит новые датчики камеры, массовое производство которых еще не началось

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Apple может перенести выпуск базового iPhone 18 не только из-за подорожания памяти и проблем с поставками комплектующих. По данным японского издания, на график выхода смартфона повлияла подготовка новых датчиков изображения, которые для Apple разрабатывает Samsung. Компании требуется дополнительное время, чтобы наладить производство и накопить достаточное количество этих компонентов.

Сообщается, что Samsung приступила к созданию прототипов сенсоров весной, а массовый выпуск должен начаться осенью. Из-за этого Apple, вероятно, придется скорректировать сроки премьеры базовой модели.

Появление Samsung среди поставщиков связано с планами Apple по расширению производства компонентов в США. Ранее компания объявила о дополнительных инвестициях в американскую промышленность на 100 млрд долларов. Одним из направлений сотрудничества с Samsung стала разработка технологий производства чипов на предприятии в США.

До сих пор основным поставщиком датчиков изображения для iPhone была Sony. Однако 5 ноября финансовый директор компании подтвердил, что Apple больше не будет закупать такие компоненты исключительно у одного производителя. Таким образом, Samsung сможет стать еще одним поставщиком камер для смартфонов Apple.

Переход на нескольких партнеров позволит Apple снизить зависимость от Sony и создать условия для конкуренции между производителями. Это также может помочь компании сократить расходы на комплектующие, хотя на итоговую стоимость iPhone 18, вероятно, сильнее повлияет ситуация с ценами на память.

Примечательно, что сама Samsung, по слухам, тоже рассматривает возможность использования сенсоров Sony в будущих смартфонах Galaxy S27 и S27 Plus. Получается, что два конкурирующих производителя могут начать активнее обмениваться поставщиками компонентов.

Источник: Phonearena