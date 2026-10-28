Астрономы нашли экзопланету с аномальной орбитой у сверхгорячей звезды

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Группа учёных из Токийского университета обнаружила газовый гигант TOI-1355 b, орбита которого противоречит привычным представлениям о поведении таких планет. Открытие описано в статье, опубликованной 18 сентября 2026 года в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.

Планета относится к классу так называемых горячих юпитеров — газовых гигантов, которые вращаются очень близко к своей звезде и совершают полный оборот за считаные дни. TOI-1355 b делает это всего за два земных дня. Температура поверхности звезды-хозяина составляет около 8400°C — это почти в полтора раза горячее Солнца, температура поверхности которого около 5500°C.

Главная особенность открытия — форма орбиты планеты. В отличие от большинства известных горячих юпитеров, которые движутся по почти круговым траекториям, TOI-1355 b вращается по сильно вытянутой, эллиптической орбите. Это зафиксировано впервые для планеты такого типа у звезды подобной температуры.

Аномалию обнаружили при анализе данных спутника TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) — аппарата НАСА, который ищет экзопланеты по колебаниям яркости звёзд. Учёные заметили, что момент, когда планета проходит за своей звездой (это явление называют вторичным затмением), не совпадает с расчётами для круговой орбиты. Это и указало на эллиптическую траекторию.

По расчётам исследовательской группы, после 2033 года наблюдать транзиты TOI-1355 b станет невозможно — из-за постепенного изменения плоскости орбиты планета перестанет проходить точно между звездой и Землёй. Сама планета при этом никуда не исчезнет, но зафиксировать её прохождение на фоне звезды учёные больше не смогут в течение сотен лет.

Исследователи связывают необычную форму орбиты с гравитационным взаимодействием с другими крупными телами в системе в прошлом. Со временем приливные силы звезды могут постепенно «округлить» орбиту — так же, как это произошло с большинством уже известных горячих юпитеров.

Команда готовит отдельное исследование об угле наклона орбиты планеты относительно оси вращения звезды и планирует дополнительные наблюдения с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба.

Источник: scitechdaily