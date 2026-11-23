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Астроном посоветовал наблюдать Бобровую Луну в момент её восхода — тогда спутник Земли кажется крупнее и приобретает тёплый оранжево-красный оттенок. Эффект связан с оптической иллюзией и рассеянием света в атмосфере.

Бобровая Луна — ноябрьское полнолуние, название восходит к традициям североамериканских индейцев. В 2026 году оно придётся на 23 ноября. Лучшее зрелище — в первые минуты после восхода, когда Луна низко над горизонтом. Для наблюдений стоит выбрать открытую площадку вдали от городской застройки: световое загрязнение ухудшает видимость.

Время восхода зависит от региона: в Москве — около 16:40, в Екатеринбурге — примерно 18:10, во Владивостоке — ближе к 21:30. Точное время для своего города можно узнать в астрономических приложениях.

Источник: news.rambler.ru