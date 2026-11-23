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Компания Xiaomi готовит к выпуску смартфон Xiaomi 18 Max, новую модель линейки Xiaomi 18 с увеличенным экраном и ёмким аккумулятором. Первые сведения об устройстве опубликовал китайский инсайдер под ником Digital Chat Station. Инсайдер — это человек, который распространяет информацию о продукте до его официального анонса.

По данным инсайдера, смартфон будет работать на процессоре (чипе) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Устройству также приписывают крупный основной датчик в составе основной камеры на задней панели. Аккумулятор, по сведениям источника, получит ёмкость более 8000 мАч (миллиампер-часов, единица измерения заряда батареи). Ожидается, что дизайн Xiaomi 18 Max сохранит минималистичный стиль предшественника.

Напомним, Xiaomi 17 Max был представлен в Китае в мае 2026 года. Его экран имел диагональ 6,9 дюйма, что примерно составляет 17,5 см. Устройство работало на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5, а основная камера с разрешением 200 мегапикселей (Мп) была создана совместно с немецкой компанией Leica, которая специализируется на оптике. Аккумулятор предыдущей модели имел ёмкость 8000 мАч. Таким образом, в новинке могут обновиться сразу несколько ключевых компонентов.

В линейке Xiaomi 18, по предварительным данным, модель Xiaomi 18 Max займёт место ниже Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Информация пока не подтверждена официально. Производитель не сообщал ни о сроках выхода, ни о стоимости. Следить за появлением новых подробностей о Xiaomi 18 Max можно по мере публикации официальных материалов компании.

Источник: 4pda