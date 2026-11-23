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Dynamic Bike Care представила AirForce Max Pro, беспроводную воздуходувку для просушки велосипеда после мойки. Бесщёточный мотор мощностью 550 Вт разгоняет воздух до 280 км/ч, тяга достигает 5,5 Н, а скорость вращения доходит до 80 тысяч оборотов в минуту. Предыдущая модель AirForce Max выдавала до 120 км/ч при мощности 240 Вт. По словам производителя, новинка рассчитана на просушку всего велосипеда, а не только труднодоступных мест: струя воздуха выдувает воду из-под звёзд кассеты, из тормозных калиперов и из шляпок болтов, не касаясь велосипеда.

Аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч (6S, 55,5 Вт·ч) работает до 48 минут на самом слабом режиме и до 17 минут в режиме Turbo. Заряжается по USB-C примерно за три часа. Режимов подачи воздуха три, Turbo включается удержанием кнопки питания.

Корпус выполнен из шлифованного алюминия, а головка изогнута, чтобы поток шёл в продолжение руки. В комплекте идут кабель USB-C и чехол для переноски.

Цена на сайте производителя составляет 199,99 евро (обычная — 239,99 евро).

Источник: VeloDisco