Портативный CD-плеер Cayin CP6 оказался одним из самых интересных представителей возрождённого рынка аудиофильской техники. В независимом тесте Headfonics устройство сравнили с Shanling EC Zero T, Moondrop DISCDREAM 2 Ultra и FiiO DM15 R2R. Автор обзора назвал CP6 лучшим по звучанию из восьми современных портативных CD-плееров, которые ему довелось испытать.

Особенно показательно сравнение с Shanling EC Zero T. Обе модели используют радиолампы, но по-разному формируют звук. Shanling с R2R-ЦАП выдаёт более плотное, тёплое и насыщенное звучание. Cayin с двумя преобразователями Cirrus Logic CS4308P оказался точнее по передаче деталей и пространственному позиционированию инструментов. В ламповых режимах CP6 дополнительно формирует более воздушную звуковую сцену, сохраняя контроль над низкими частотами. При этом Shanling может понравиться тем, кто предпочитает более мягкую и тёплую подачу.

У Cayin есть и техническое преимущество перед некоторыми конкурентами. Балансный выход 4,4 мм обеспечивает до 900 мВт на канал при питании от аккумулятора и до 1,1 Вт при подключении внешнего источника питания на нагрузке 32 Ом. Для сравнения, у Moondrop DISCDREAM 2 Ultra максимальная мощность на такой нагрузке составляет 222 мВт. CP6 также предлагает три режима звучания — Solid-State, Classic Tube и Modern Tube, переключение между усилителями классов A и AB, Bluetooth 5.4 с поддержкой LDAC и возможность оцифровки компакт-дисков на USB-накопитель.

За такую начинку придётся заплатить $699. Корпус размером 167 x 151 x 29 мм весит около 720 г по спецификации производителя, поэтому называть устройство по-настоящему карманным сложно. Автономность зависит от режима работы: при использовании лампового усилителя и балансного выхода она заметно сокращается. Cayin CP6 скорее рассчитан на аудиофилов, которым нужен переносной источник звука с возможностями полноценного Hi-Fi-компонента, а не лёгкий CD-плеер для прогулок.

Источник: headfonics