Европейское космическое агентство сообщило, что аппарат Hera добрался до места столкновения аппарата DART и астероида Диморф, зафиксированного NASA в 2022 г. «Авария» была преднамеренной: предстояло выяснить последствия катастрофы и понять, что делать, если нечто подобное произойдет с Землей.

Диморфос перед столкновением с DART Автор: Eydeet, используя спутниковые снимки DART от NASA Источник: commons.wikimedia.org

Гравитация у Диморфа (и у его «хозяина» Дидима) очень мала, поэтому вывести Hera на стабильную круговую орбиту практически невозможно: любая ошибка приведёт либо к падению на астероид, либо к уходу в космос. Поэтому команда миссии выбрала особый режим: аппарат движется по сегменту траектории, напоминающему сторону прямоугольника, а в «углах» кратковременно включает двигатели, чтобы повернуть на 90 градусов. Остальное время он летит по инерции со скоростью около 0,4 км/ч — это медленнее пешехода примерно в 10 раз.

Hera картографирует поверхность с разрешением до 10 см в зоне удара, измеряет физические свойства грунта (тепловую инерцию, пористость) — это важно для будущих сценариев отклонения опасных астероидов. А еще несёт два кубсата (Milani и Juventas): они отделяются и работают ближе к поверхности, в том числе пробуют заглянуть «внутрь» астероида радаром.

Источник: sciencedaily