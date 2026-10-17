Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Исследователи Северо-Западного университета представили инновационный прототип очков GlassTENG, способный отслеживать состояние здоровья человека без традиционного аккумулятора. Устройство получает энергию благодаря движениям лица владельца — морганию, поднятию бровей и жеванию.

В оправу очков встроены три специальных датчика на основе трибоэлектрического эффекта. Это физическое явление, при котором электрический заряд возникает при соприкосновении и последующем разделении двух различных материалов. Такая технология позволяет преобразовать механическую энергию движений в электричество.

Датчики регистрируют микроподвижности при морганииях, работают как пульсометр и способны выявлять непроизвольный скрежет зубами — состояние, которое часто указывает на стресс или нарушения сна. Кроме того, система отслеживает сжатие челюстей и реагирует на изменения в работе сердечно-сосудистой системы.

Во время тестирования с двадцатью добровольцами алгоритм машинного обучения распознавал движения лица с точностью 93,8%. Скрежет зубами система определяла в 99% случаев, сжатие челюстей — в 96%. При измерении частоты сердечных сокращений погрешность составила в среднем 1,82 удара в минуту при сравнении с нагрудным датчиком. Наиболее сложной оказалась дифференциация между жеванием и разговором — система иногда ошибалась в определении этих действий.

На текущем этапе развития GlassTENG передает собранные данные на смартфон или планшет через Bluetooth-соединение, где происходит их анализ. Разработчики планируют перенести обработку информации непосредственно в оправу очков, что позволит работать устройству полностью независимо.

Источник: 4pda