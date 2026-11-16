Amazon потеряла 40 спутников компании Leo — верхняя ступень ракеты Vulcan не смогла выйти на орбиту

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Ракета компании United Launch Alliance (ULA) столкнулась с неисправностью вскоре после старта. Она не достигла запланированной орбиты, начала падать на Землю и сгорела в атмосфере. В результате были уничтожены 40 спутников, предназначенных для системы спутникового интернета Leo, которую развивает компания Amazon.

Сбой произошел примерно через 10 минут после того, как ракета покинула стартовую площадку на базе Космических сил на мысе Канаверал. Причина случившегося пока не установлена. В ULA, ссылаясь на данные руководителя запуска, сообщили о возникновении «аномалии».

Каждый полет дает нам новые данные, и каждый полет чему-то учит. Поскольку аномалия произошла совсем недавно, у нас пока нет точных сведений о том, что именно случилось сегодня. ULA

Эта неудача стала серьезным препятствием для новой ракеты Vulcan, созданной совместным предприятием Boeing и Lockheed, которое существует уже два десятилетия. С помощью Vulcan компания ULA планирует регулярно выводить на орбиту спутники для растущей сети Leo.

Любой запуск сопряжен с рисками, особенно когда речь идет о первых миссиях. ULA — надежный партнер для Amazon. Мы рассчитываем, что компания извлечет уроки из этого полета и продолжит реализацию своих долгосрочных планов, связанных с ракетой Vulcan. Amazon

Двигатели произведены компанией Blue Origin

Это был пятый полет ракеты Vulcan с момента ее дебюта в 2024 году и первый за последние 9 месяцев. Длительный перерыв в запусках был вызван проведением двух расследований: одно касалось боковых твердотопливных ускорителей, другое — основных двигателей ракеты, модели BE-4.

Двигатели произведены компанией Blue Origin — аэрокосмическим предприятием, основанным создателем Amazon Джеффом Безосом. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, поставщик помогает компании ULA в установлении причин произошедшего. Проверка ускорителей проводилась в связи с неполадками, возникшими во время двух предыдущих полетов ракеты Vulcan — в том числе в ходе февральской миссии в интересах Космических сил США (Space Force).

В обоих случаях полезная нагрузка была успешно выведена на орбиту. Тем не менее, Пентагон пока не дал окончательного разрешения на использование этой ракеты для запуска спутников и спутников разведывательных служб. Получение такого допуска зависело от результатов, которые ракета должна была показать в ходе воскресной миссии для компании Amazon.

Ракета New Glenn также была оснащена двигателями BE-4

В мае 2026 года на стартовой площадке взорвалась ракета New Glenn, разработанная Blue Origin. На ней также установлены двигатели BE-4. Расследование показало, что именно двигатель стал причиной аварии.

В августе представители ULA сообщили агентству Reuters, что после этого инцидента компания Blue Origin внесла коррективы в конструкцию двигателей BE-4, поставленных для ракеты Vulcan. Пока остается неясным, сыграли ли двигатели BE-4 какую-либо роль в неисправности, произошедшей в воскресенье.

По всей видимости, сбой произошел уже после разделения ступеней ракеты. Спутники Amazon находились во второй ступени, тогда как двигатели BE-4 используются в первой ступени.

Неудачный старт для проекта Amazon

Взрыв ракеты New Glenn в мае произошел всего за несколько дней до запланированного запуска спутников для низкоорбитальной группировки (LEO). Проблемы с ракетами постоянно тормозят попытки Amazon составить конкуренцию системе Starlink компании SpaceX.

Группировка Starlink насчитывает более 11 000 спутников и обслуживает миллионы клиентов по всему миру. Значительное преимущество SpaceX отчасти объясняется тем, что компания выводит свои спутники на орбиту с помощью собственных ракет. Другие же фирмы вынуждены платить миллиарды долларов сторонним операторам услуг по запуску аппаратов в космос.

С 2025 года в ходе 14 пусков было выведено на орбиту 398 спутников. Это составляет около 12% от 3236 аппаратов, необходимых Amazon для обеспечения глобального покрытия. Корпорация рассчитывала запустить свой интернет-сервис уже в этом году.

Нынешняя неудача, вероятно, приведет к длительному техническому расследованию. В результате ракета может быть выведена из эксплуатации на многие месяцы, что еще больше задержит дальнейшие запуски, запланированные Amazon.

Дефицит пусковых мощностей

Кроме того, это может усугубить дефицит возможностей для запуска ракет в США — проблему, вызванную рядом аварий и сложностей во всей отрасли. Ситуацию осложняет предстоящий вывод из эксплуатации ракеты Falcon 9 компании SpaceX — самой часто летающей ракеты в мире. Компания больше не принимает заказы на ее использование, поскольку планирует в будущем полностью сосредоточиться на системе Starship.

В субботу, 14 ноября, компания SpaceX добилась важного успеха в разработке этой системы. Верхняя ступень Starship после своего самого продолжительного полета на орбите вернулась на стартовую площадку в Техасе, с которой она стартовала накануне. Впрочем, в пятницу попытка вернуть нижнюю ступень ракеты на стартовую площадку оказалась неудачной. Таким образом, план SpaceX — впервые вернуть обе части ракеты после одного запуска — потерпел неудачу.

Для главы SpaceX Илона Маска Starship — это будущая флагманская платформа, предназначенная как для спутникового бизнеса компании, так и для планируемых пилотируемых миссий на Луну, а в перспективе — и на Марс. Маск стремится создать ракетную систему, которую можно было бы эксплуатировать так же часто и просто, как гражданские самолеты.

Источник: x.com/ulalaunch