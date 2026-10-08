465 °C почти час: зонд NASA DAVINCI выдержал шесть имитаций спуска на Венеру

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Инженерная модель зонда NASA DAVINCI выдержала шесть циклов нагрева до 465 °C, имитирующих условия почти часового снижения к поверхности Венеры. Испытания показали, что защитная оболочка способна сохранить находящиеся внутри научные приборы при температуре, которая близка к условиям у поверхности планеты.

Автор: NASA / Майк Гинто Источник: www.aerospacetestinginternational.com

Модель размером примерно с мяч для йоги поместили в промышленную печь в Пенсильвании. За примерно час её нагревали до 465 °C — с той же скоростью, с которой должен прогреваться реальный зонд во время спуска. Затем цикл повторили ещё пять раз, а состояние имитаторов приборов отслеживали более чем 100 температурными датчиками. Модель прошла все испытания без повреждений.

Для DAVINCI это особенно важно из-за сочетания высокой температуры и агрессивной атмосферы Венеры. Зонд заключён в прочную и лёгкую титановую оболочку, которая должна защищать аппаратуру, но при этом специальные входные отверстия будут пропускать горячие газы для анализа. Аппарат рассчитан на измерение состава атмосферы, съёмку поверхности и передачу данных на пролетающий над планетой космический аппарат с высоты около 9000 км.

Нынешняя проверка стала одним из ключевых этапов подготовки DAVINCI к дальнейшей разработке. NASA отмечает, что столь полное испытание космической аппаратуры при венерианских температурах в США не проводилось со времён середины 1970-х годов. Следующим этапом для миссии станет переход к финальному проектированию и изготовлению аппарата; запуск DAVINCI планируется на 2029 год, а спуск зонда к Венере — на 2031-й.

Источник: aerospacetestinginternational

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 255 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
Блог Наука и космос 237 8892 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как супервспышки на Солнце спасли молодую Землю от вечных льдов: новое объяснение теплого климата в архее

Около четырех миллиардов лет назад, в архейскую и катархейскую эры, Солнце излучало значительно меньше тепла, чем сегодня. Согласно моделям звездной эволюции, в ядре молодой звезды водород только...

Животные появились на 200 миллионов лет раньше: как они выжили на Земле-снежке

В науке о развитии жизни на Земле есть фундаментальное противоречие, которое десятилетиями разделяет геологов, палеонтологов и генетиков. Вопрос звучит просто: когда именно на нашей планете...

Почему динго не стали домашними собаками, хотя тысячи лет жили рядом с людьми

Если посмотреть на динго, трудно сразу понять, чем он отличается от обычной собаки. Рыжеватая шерсть, стоячие уши, вытянутая морда, пушистый хвост. Внешне он напоминает помесь нескольких знакомых...

Обзор программатора домофонных ключей RFID и iButton RW-1990 и TMC-02

Сделать дубликат домофонного ключа рано или поздно приходится многим владельцам квартир. Потеря, поломка или необходимость выдать ключ нескольким членам семьи — причины могут быть...

Побег от цивилизации с комфортом: что посмотреть на Азорских островах в осенний сезон

Рано или поздно каждый человек, оглядываясь, понимает: пора уходить от людей. В лес, в горы — неважно, главное, чтобы в радиусе километра надоедать могли только птички. Но в поисках...

Почему на записи с камеры 8 Мп не видно лица: ошибки при самостоятельной установке видеонаблюдения

Каких ошибок стоит избегать владельцам частных домов при выборе, подключении и настройке камер видеонаблюдения: практические советы специалиста с семилетним опытом установки камер и охранных систем