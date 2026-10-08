Инженерная модель зонда NASA DAVINCI выдержала шесть циклов нагрева до 465 °C, имитирующих условия почти часового снижения к поверхности Венеры. Испытания показали, что защитная оболочка способна сохранить находящиеся внутри научные приборы при температуре, которая близка к условиям у поверхности планеты.

Модель размером примерно с мяч для йоги поместили в промышленную печь в Пенсильвании. За примерно час её нагревали до 465 °C — с той же скоростью, с которой должен прогреваться реальный зонд во время спуска. Затем цикл повторили ещё пять раз, а состояние имитаторов приборов отслеживали более чем 100 температурными датчиками. Модель прошла все испытания без повреждений.

Для DAVINCI это особенно важно из-за сочетания высокой температуры и агрессивной атмосферы Венеры. Зонд заключён в прочную и лёгкую титановую оболочку, которая должна защищать аппаратуру, но при этом специальные входные отверстия будут пропускать горячие газы для анализа. Аппарат рассчитан на измерение состава атмосферы, съёмку поверхности и передачу данных на пролетающий над планетой космический аппарат с высоты около 9000 км.

Нынешняя проверка стала одним из ключевых этапов подготовки DAVINCI к дальнейшей разработке. NASA отмечает, что столь полное испытание космической аппаратуры при венерианских температурах в США не проводилось со времён середины 1970-х годов. Следующим этапом для миссии станет переход к финальному проектированию и изготовлению аппарата; запуск DAVINCI планируется на 2029 год, а спуск зонда к Венере — на 2031-й.

Источник: aerospacetestinginternational