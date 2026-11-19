Ликинский автобусный завод вывел на дорожные тесты свой флагманский экологичный транспорт — гигантский электробус e-CITYMAX 18. Новинка спроектирована специально для мегаполисов с колоссальной нагрузкой на транспортную сеть. При длине 18,36 метра машина способна принять на борт от 135 до 150 человек. Количество посадочных мест варьируется от 39 до 53, а по индивидуальному запросу заказчика салон может быть оборудован сразу тремя специальными зонами для размещения детских или инвалидных колясок.

Внутреннее пространство организовано по принципу максимального комфорта и технологичности. Пассажиры могут пользоваться мультимедийными панелями, бесплатным Wi-Fi и USB-портами для подзарядки гаджетов. Инженеры применили концепцию «чистый пол»: крепления сидений и поручней скрыты, что не только визуально расширяет салон, но и позволяет проводить уборку за считанные минуты. Микроклимат регулируется раздельно: для водителя и для пассажиров работают независимые системы, а в зимний период тепло обеспечивает безынерционный отопитель с повышенным КПД.

Техническая база модели также претерпела изменения. Независимая передняя подвеска гарантирует высокую плавность хода, что критически важно для такой длинной машины. Энергоснабжение осуществляется от отечественной батареи НМК ёмкостью 484 кВт·ч. Она обеспечивает автономный пробег до 170 километров. Для восполнения заряда используется система пантографов обратного типа, поддерживающая как стандартный, так и ультрабыстрый режим, при котором аккумуляторы наполняются за 140 минут.

Источник: ЛИАЗ