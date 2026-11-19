В РФ почти собран первый поезд, работающий на водороде — о готовности сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников. Сборка состава, получившего заводской индекс 62-4584, ведётся на Демиховском заводе в Московской области, она стартовала в феврале 2026-го и близится к завершению. «Трансмашхолдинг» планирует к концу декабря текущего года собрать два состава. Затем последуют испытания в Сахалинской области.

Следующий этап — динамическое тестирование и проверки на экспериментальном железнодорожном кольце ВНИИЖТ. Сертификат соответствия рассчитывают получить в четвёртом квартале 2027 года, а в 2027 году поезд должен выйти в тестовую эксплуатацию на Сахалине.

Поезд предназначен для неэлектрифицированных участков и не имеет аналогов на колее 1520 мм. Электричество для тяговых двигателей вырабатывают водородные топливные элементы — в результате реакции водорода с кислородом воздуха образуется только водяной пар. Запас хода у двухвагонного варианта с бустерным вагоном силовой установки — более 725 км на водороде, у трёхвагонного — около 435 км; накопители энергии добавляют ещё десятки километров. Вместимость — от 551 до 875 пассажиров в зависимости от компоновки.

Первые составы будут ходить на Сахалине по маршрутам из Южно-Сахалинска в Холмск, Корсаков, Поронайск и Невельск; расход водорода составит около 223 тонн в год на один состав. В перспективе парк может вырасти до девяти поездов с постепенной заменой дизельных.

Проект реализуют РЖД, «Трансмашхолдинг», Росатом и правительство Сахалинской области при поддержке Минпромторга. Изначально в нём участвовала французская Air Liquide, но в 2022-м она вышла из проекта — сроки сдвинулись, однако работу продолжили собственными силами.

Источник: Первый технический