Ученые из Университета штата Орегон вырастили съедобный картофель в имитированном (искусственном) лунном грунте, получив урожайность на уровне земных культур. Результаты научной работы, профинансированной NASA и опубликованной в журнале npj Microgravity, подтверждают возможность выращивания пищи на Луне в рамках будущей программы Artemis. Регулярная доставка продовольствия с Земли требует больших затрат топлива и занимает полезный объем космических аппаратов.

В отличие от плодородных земных почв, поверхность Луны укрыта реголитом — слоем перемолотых горных пород и мелкой пыли, в котором практически нет питательной органики, зато присутствуют токсичные для растений тяжёлые металлы. Чтобы проверить, можно ли адаптировать этот бесплодный грунт под земные культуры, команда ботаника Аймерика Гойера из Университета штата Орегон провела испытания на пяти искусственных аналогах реголита. Эти смеси воссоздают минеральный состав разных участков спутника Земли — тёмных базальтовых равнин («лунных морей»), светлых материковых возвышенностей и окрестностей южного полюса, — опираясь на пробы грунта, доставленные астронавтами программы «Аполлон». Эталоном для сравнения выступила земля из города Хермистон (штат Орегон), который славится одними из самых высоких урожаев картофеля в мире. Чтобы обогатить стерильный «лунный» субстрат и снизить вред от тяжёлых металлов, в него подмешивали биогумус (вермикомпост) — богатое питательными веществами органическое удобрение, получаемое при переработке органики дождевыми червями.

Долю вермикомпоста в субстрате варьировали от 0 до 30 процентов. Без органики растения отставали в росте, а их корни оставались недоразвитыми. Концентрация от 5 до 15 процентов обеспечила лишь частичное восстановление. При содержании 30 процентов вермикомпоста картофель прошел полный жизненный цикл, сравнявшись по развитию и урожайности с контрольной группой в земной почве. По данным ученых, органика химически связывает тяжелые металлы в реголите и защищает корни с листьями, снижая токсичность грунта, пояснил соавтор работы Дэвид Хэнди.

Картофель, выращенный в почве, имитирующей лунные условия. Автор: Шон Нилон Источник: www.eurekalert.org

Химический анализ клубней подтвердил, что их питательный состав соответствует земному картофелю. Ученые не выявили статистически значимого роста уровня гликоалкалоидов — природных токсинов, накапливающихся в растениях при стрессе. По словам Гойера, полученные клубни безопасны для употребления в пищу. Выбор культуры связан с тем, что картофель дает больше калорий с единицы площади, чем многие другие базовые растения.

Авторы работы указывают, что астронавты смогут доставить на Луну небольшой стартовый объем вермикомпоста и далее пополнять его на месте за счет переработки пищевых и растительных отходов. Сейчас научная группа перешла ко второму этапу проекта: специалисты тестируют в имитаторах реголита десять сортов картофеля, чтобы отобрать наиболее пригодные для лунного земледелия.

Источник: eurekalert.org