Переохлаждение ноутбука может привести к короткому замыканию из-за резких перепадов температур. Об этом бренд-менеджер Harper Сергей Шевелев сообщил Hi-Tech Mail. При попадании устройства из холода в тепло на внутренних деталях образуется конденсат — влага, которая оседает на поверхностях при смене температуры. Внутри корпуса она может соединить контакты и вызвать сбой или замыкание.

По словам Шевелева, после сильного мороза возможны проблемы с подвижными частями. В старых ноутбуках с жёсткими дисками (HDD — накопитель с механическими элементами) они могут блокироваться. Сразу подключать зарядное устройство после улицы не следует: влага в корпусе ещё не испарилась. Перевозить ноутбук рекомендуется в кофре или рюкзаке: это замедляет охлаждение. Оставлять любую электронику на холоде на долгий срок не советуют.

Если техника всё же замёрзла, прогрев феном или на батарее может усилить образование конденсата. Шевелев рекомендует дать ноутбуку самому достичь комнатной температуры. По его словам, после мороза важно не торопиться с включением и зарядкой, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения механики.

Источник: hi-tech