Montech представила СЖО CyberFlow с радиатором толщиной 32 мм и магнитным вентилятором для VRM

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Компания Montech представила серию систем жидкостного охлаждения процессора CyberFlow. У новинок радиатор толщиной 32 мм, а в комплект входит вентилятор на магнитном креплении, который обдувает цепи питания процессора (VRM) на материнской плате. Серия включает версию Core без подсветки и версию ARGB с подсветкой, обе выпускаются с радиатором на 240 и 360 мм в чёрном и белом цветах.

Автор: Montech Источник: www.montechpc.com

По данным компании, по сравнению с HyperFlow у CyberFlow на 31,9% больше площадь микроканалов водоблока, а скорость циркуляции жидкости выросла на 85,3% и достигла 1760 мл/мин. Помпа работает на скорости до 3500 об/мин при уровне шума до 28 дБ(А). Вентилятор для VRM вращается со скоростью от 1200 до 3500 об/мин.

В комплект входят вентиляторы E25 типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником, их скорость составляет от 500 до 2700 об/мин. Максимальный уровень шума в спецификациях указан как 36,2 дБ(А). Водянки совместимы с сокетами Intel LGA 1700 и 1851, а также AMD AM4 и AM5, на них действует шестилетняя гарантия.

Автор: Montech Источник: www.montechpc.com

В США самая доступная версия, Core с радиатором 240 мм, стоит 99,90 доллара.

Источник: Montech

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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