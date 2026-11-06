Уязвимость в Paint Windows 11 позволяет запустить вредоносный код удалённо

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Стандартный графический редактор Paint, входящий в Windows 11, содержит уязвимость, которая позволяет злоумышленникам удалённо запустить вредоносный код на компьютере. Для этого не нужно никаких действий со стороны пользователя. Уязвимости присвоена оценка опасности 8,1 балла из 10. Microsoft уже выпустила исправление, однако при его установке возникла неочевидная проблема.

Уязвимость получила идентификатор CVE-2026-83844. CVE — общепринятый международный перечень известных уязвимостей, каждой записи в нём присваивается отдельный номер. Оценка 8,1 рассчитана по системе CVSS, шкале от 0 до 10, где большее число означает более широкие возможные последствия для системы.

По описанию Microsoft, атакующий может отправить специально подготовленный сетевой пакет, то есть блок данных, переданный через сеть. Пакет вызывает ошибку чтения данных за пределами выделенной области памяти: программа считывает информацию, которая к ней не относится, и в результате может выполнить код злоумышленника. Авторизация для этого не требуется. Компания отмечает, что реализовать такую атаку сложно, а случаев её использования в реальных атаках пока не зафиксировано.

Автор: https://www.magnific.com/ru/app/creation/1lVVLVfr4 Источник: www.magnific.com

Согласно заявлению Microsoft, уязвимость устранена в Paint версии 11.2609.401.0 и новее. Однако пользователи и системные администраторы сообщают, что Microsoft Store продолжает предлагать более старые сборки приложения. Путаницу усиливает то, что в более ранних документах компании указывалась другая версия исправления — 11.2605.91.0.

Проверить установленную версию Paint можно через PowerShell, встроенную в Windows 11 консоль для выполнения команд. Для этого нужно открыть терминал и выполнить команду Get-AppxPackage Microsoft. Paint

Select-Object Name, Version. Она выводит название приложения и номер его сборки. Если номер ниже 11.2609.401.0, приложение, согласно актуальным рекомендациям Microsoft, не получило необходимого исправления. Установка последних обновлений самой Windows 11 проблему не решает, поскольку Paint обновляется отдельно, через Microsoft Store.

Таким образом, уязвимость CVE-2026-83844 в Paint для Windows 11 закрыта в версии 11.2609.401.0 и новее, а проверить, обновлён ли редактор, можно командой в PowerShell.

Источник: 4pda

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