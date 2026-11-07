Sofirn ST10 SE: фонарь размером с карманный инструмент получил три типа света и дальность луча 170 метров

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Компания Sofirn представила обновлённую версию компактного фонаря ST10 SE, который объединяет дальнобойный светодиод, боковую подсветку с высокой точностью цветопередачи и отдельный красный источник света. При длине корпуса всего 69,3 мм устройство рассчитано не только на освещение дороги, но и на работу вблизи, когда важно различать естественные цвета предметов.

Главное изменение по сравнению с обычным ST10 — новая оптика. В основном модуле теперь установлен светодиод SFT25R, рассчитанный на более дальнее освещение. Заявленная дальность луча достигает 170 метров, а максимальная яркость в режиме Turbo составляет 900 лм. Для сравнения, боковой свет использует светодиод Nichia 519A с цветовой температурой 4000 К и индексом цветопередачи CRI 95+. Это позволяет лучше различать оттенки и детали при работе с предметами в непосредственной близости.

Фонарь получил три режима освещения: направленный белый, рассеянный боковой и красный. Последний помогает сохранить ночное зрение, поэтому пригодится при ночных прогулках, наблюдениях и работе в темноте. Управление разделено между двумя кнопками, а магнитное основание и съёмная клипса позволяют закрепить устройство на металлической поверхности, одежде или снаряжении, освободив руки.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава и имеет размеры 69,3 x 33,8 x 20,4 мм. Вес составляет около 69 г с аккумулятором. Питание обеспечивает сменный элемент формата 14500 с зарядкой через USB-C, также поддерживаются обычные батарейки AA. Заявленная защита от воды соответствует IPX6, а конструкция рассчитана на падение с высоты одного метра.

Источник: sofirnlight