Удалённый доступ к домашнему компьютеру
Удобно, когда в отпуске или путешествии можно в любой момент зайти на свой домашний компьютер.
Настроил простой удаленный доступ, причём домашний компьютер включается только тогда, когда к нему нужно обратиться.
Для включения и выключения компьютера используется Wi-Fi-розетка. Я использовал самую простую Яндекс-розетку (она даже не умеет измерять потребление), подключив её не к Яндексу, а к приложению SmartLife.
В настройках BIOS материнской платы включён режим AutoPowerOn, при котором компьютер запускается при подаче питания.
Для удалённого доступа используется приложение Anydesk. Оно умеет работать в двух режимах - непосредственный запуск четырёхмегабайтного файла anydesk.exe, скачанного с официального сайта, или режим установки на компьютер, при котором приложение прописывает себя в автозапуск и удалённое подключение работает сразу после загрузки компьютера.
В настройках Anydesk нужно установить режим "Всегда разрешить" для Интерактивного доступа в разделе "безопасность" и задать пароль доступа.
После одного захода с другого компьютера достаточно сохранить параметры входа и следующий раз не только не придётся вводить логин и пароль, но и будет видно, готов ли компьютер к подключению.
На рабочем столе домашнего компьютера я сделал ярлык "Shutdown" для быстрого выключения компьютера (команда C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 0).
В результате моя система удалённого доступа работает следующим образом:
- На смартфоне в приложении SmartLife включаем питание компьютера;
- Запускаем на ноутбуке Anydesk.exe и дожидаемся, пока кружок на значке удалённого компьютера станет зелёным;
- Нажимаем одну кнопку и подключаемся к домашнему компьютеру;
- Работаем на домашнем компьютере через ноутбук из другого города или страны;
- Когда работа закончена, на рабочем столе домашнего компьютера запускаем ярлык "Shutdown";
- Ждём полминуты и выключаем питание компьютера в приложении SmartLife на смартфоне.
Конечно в поездку можно постараться взять с собой все нужные файлы, но как показывает практика, что-нибудь всё равно будет забыто. Кроме того за рубежом не работают некоторые российские сервисы и проще будет заходить на них удалённо с домашнего компьютера, чем использовать VPN.
В любом случае возможность делать всё, что угодно на домашнем компьютере, находясь в любой точке мира, не помешает.
49 комментариев
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фиксированный ip + WOL + теневое подключение по RDP
Вот чем белые люди пользуются, а не этот лютая солянка
В наши времена у обычных домашних пользователей почти не бывает не только фиксированных, но и белых IP.
Автор показал рабочую (и вполне безопасную) схему для большинства пользователей.
Питание и работа 24х7, умная розетка не нужна.
Такой сомосбор вполне себе заменяет мой домашний хакинтош (i9-9900K | Asus Maximus X Hero | 64GB DDR4 | 1TB NVME WD Black 750SN — macOS | 1TB NVME Samsung 970 PRO — Win11 | 2TB SATA Samsung 860 PRO | Radeon RX 6900XT | I219V2 + AQC107 (tp-link tx401) + BCM943602CS | macOS 13.1 & Win11 — MacPro7,1 // OpenCore 0.8.6), если правильно пробросить нужные девайсы
Я создал ярлык, написал путь запуска C:\Windows\System32\shutdown.exe
в свойствах ярлыка. Поставил галку — от имени админа. запускаю...
консоль открывается на пару сек, мелькает текст и закрылось окно.
комп не выключился. W7-32 домашняя.
-s -t 0 куда дописать? в путь ярлыка не принимает Windows.
Что делал не так
Вход с логином и паролем — убивает всю идею удаленного доступа. На удаленном ПК нужно подтвердить соединение.
Работай TeamView в эрэфии, ни когда бы не использовал этот… продукт жизнедеятельности.
Как заходить на удаленный ПК по паролю, без подтверждения на этом ПК, так как было в TeamView???
Тупых инструкций с картинками в стиле «а теперь нажмите вот на эту галочку» не пишу, сорян.
Но! В случае, если и использовать какрй то софт, — это точно не тормоз anydesk.
Есть же великолепная утилитка ammyy admin. Она кстати умеет использовать «свой» сервер)))
За глаза.
Anydesk барахло
А энидеск с недавних времен начал лимитировать сессию и дисконнектить.
И вообще, зачем отключать комп, когда в C-state 7+ в идле он потребляет 30 вт. Даже при цене электричества в 0.3 евро/квт — это копейки, когда кондей 12шка выжирает 1.2~ квт в час в пике.
(Я знаю только варианты с rdpwrap или thinstuff — но это костыли, причем первый вариант — до обновления и снова «танцы», второй — либо платный, либо «надоедливый»...)
А rdp wrapper зачем? Он же только, чтобы обходить concurrent connection лимит в консьюмерских версиях, если мне не изменяет память :)
https://admx.help/?Category=Windows_10_2016&Policy=Microsoft.Policies.TerminalServer-Server::TS_DX_USE_FULL_HWGPU
Ветка не о том от слова совсем…
https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Processor_P-states_and_C-states
https://onlinehelp.ncr.com/Retail/Workstations/7613/HTML/Topics/UserGuide/5.%20Power%20Management/3-ACPI%20Sleep%20States%20(S0%20-%20S5).htm
И, как правильно заметили ниже, WOL не даст стопроцентной гарантии включения компьютера. Ну и ещё приятно осознавать, что потенциальный злоумышленник не сможет включить ваш компьютер по WOL.
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