Удалённый доступ к домашнему компьютеру

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| Гайд | Платформа ПК

Удобно, когда в отпуске или путешествии можно в любой момент зайти на свой домашний компьютер.

Настроил простой удаленный доступ, причём домашний компьютер включается только тогда, когда к нему нужно обратиться.

Для включения и выключения компьютера используется Wi-Fi-розетка. Я использовал самую простую Яндекс-розетку (она даже не умеет измерять потребление), подключив её не к Яндексу, а к приложению SmartLife.

В настройках BIOS материнской платы включён режим AutoPowerOn, при котором компьютер запускается при подаче питания.

Для удалённого доступа используется приложение Anydesk. Оно умеет работать в двух режимах - непосредственный запуск четырёхмегабайтного файла anydesk.exe, скачанного с официального сайта, или режим установки на компьютер, при котором приложение прописывает себя в автозапуск и удалённое подключение работает сразу после загрузки компьютера.

В настройках Anydesk нужно установить режим "Всегда разрешить" для Интерактивного доступа в разделе "безопасность" и задать пароль доступа.

После одного захода с другого компьютера достаточно сохранить параметры входа и следующий раз не только не придётся вводить логин и пароль, но и будет видно, готов ли компьютер к подключению.

На рабочем столе домашнего компьютера я сделал ярлык "Shutdown" для быстрого выключения компьютера (команда C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 0).

В результате моя система удалённого доступа работает следующим образом:

  • На смартфоне в приложении SmartLife включаем питание компьютера;
  • Запускаем на ноутбуке Anydesk.exe и дожидаемся, пока кружок на значке удалённого компьютера станет зелёным;
  • Нажимаем одну кнопку и подключаемся к домашнему компьютеру;
  • Работаем на домашнем компьютере через ноутбук из другого города или страны;
  • Когда работа закончена, на рабочем столе домашнего компьютера запускаем ярлык "Shutdown";
  • Ждём полминуты и выключаем питание компьютера в приложении SmartLife на смартфоне.

Конечно в поездку можно постараться взять с собой все нужные файлы, но как показывает практика, что-нибудь всё равно будет забыто. Кроме того за рубежом не работают некоторые российские сервисы и проще будет заходить на них удалённо с домашнего компьютера, чем использовать VPN.

В любом случае возможность делать всё, что угодно на домашнем компьютере, находясь в любой точке мира, не помешает.

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Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Четырнадцать лет я пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
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49 комментариев

tchibo
колхоз
фиксированный ip + WOL + теневое подключение по RDP
Вот чем белые люди пользуются, а не этот лютая солянка
ammo
Это для личного домашнего использования.
В наши времена у обычных домашних пользователей почти не бывает не только фиксированных, но и белых IP.
S
За 100-200 руб. в месяц некоторые крупные провайдеры в Москве спокойно вам его предоставят.
M
Зачем фиксированный IP? DDNS + VPN на домашнем роутере + WOL + RDP и всё работает
tchibo
Потому что NAT у многих провайдеров
100919634967446091202@google
У нас NAT только на региональных секторных антеннах. Остальные поучают IP белые, в основном по DHCP с привязкой по МАС. А вот мобильные операторы мухлюют жестко
S
В Москве сейчас у всех провайдеров NAT. У тех, у кого раньше был белый динамический IP для всех, теперь новая разновидность NAT (забыл, как называется). Суть в том, что внутри сегмента сети (район города) у вас вполне работоспособный IP, на который возможны входящие соединения. И сегменты эти довольно большие. Поэтому я не сразу понял, что у меня IP посерел — значок соединения в uTorrent часто сначала был желтым, но через какое-то время все-таки становился зеленым, потому что находились пиры внутри сегмента. Но редкие закачки с малым количеством сидов стали качаться очень медленно. Пришлось в итоге покупать белый статический (оно только в комплекте) IP за отдельную ежемесячную плату.
108455518248978859011@google
тогда ещё + IPsec/OpenVPN/Wireguard, «белые люди» не светят RDP подключения напрямую
Автор показал рабочую (и вполне безопасную) схему для большинства пользователей.
c
Rdp спокойно прикрывается rdpguard
S
А зачем теневое подключение, почему не обычное? Вы хотите удаленно работать в одной сессии с локальным пользователем?
B
Следующий шаг в развитии — самодельный NAS из деталей оставшихся после апгрейда.
Питание и работа 24х7, умная розетка не нужна.
ammo
NAS есть аппаратный, но он не заменит компьютер по многим причинам.
tchibo
У меня как раз самосбор (asus sabertooth z97 mark 1/E3-1245 v3/32gb ddr3/256 ssd sata — операционка — proxmax (+win10 с проброшенным igpu)+ openmediavault + homeassistant + serviio + TorrServe + tvheadend (использую в качестве sat>ip сервера) + transmission + wireguard/openvpn/ipsec) с кроссовом содинением с компом 10гбит/c (https://www.tp-link.com/ru/home-networking/pci-adapter/tx401/)
Такой сомосбор вполне себе заменяет мой домашний хакинтош (i9-9900K | Asus Maximus X Hero | 64GB DDR4 | 1TB NVME WD Black 750SN — macOS | 1TB NVME Samsung 970 PRO — Win11 | 2TB SATA Samsung 860 PRO | Radeon RX 6900XT | I219V2 + AQC107 (tp-link tx401) + BCM943602CS |  macOS 13.1 & Win11 — MacPro7,1 // OpenCore 0.8.6), если правильно пробросить нужные девайсы
a
Подскажите, а как Вы пробросил встроенную видеокарту в proxmox?
S
Можно подробней расписать действия. Для не профи.
Я создал ярлык, написал путь запуска C:\Windows\System32\shutdown.exe
в свойствах ярлыка. Поставил галку — от имени админа. запускаю...
консоль открывается на пару сек, мелькает текст и закрылось окно.
комп не выключился. W7-32 домашняя.
-s -t 0 куда дописать? в путь ярлыка не принимает Windows.
Что делал не так
tchibo
кавычки в путь запуска ярлыка впиши
M
можно не в ярлык, а в Win+R один раз прописать, а потом будет легко вызвать снова
ammo
Вот прямо в поле «объект» нужно написать: C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 0
V
Если установить режим «Всегда разрешить» — то на удаленный ПК сможет зайти любой, знающий (угадавший) его ID.
Вход с логином и паролем — убивает всю идею удаленного доступа. На удаленном ПК нужно подтвердить соединение.
Работай TeamView в эрэфии, ни когда бы не использовал этот… продукт жизнедеятельности.
Как заходить на удаленный ПК по паролю, без подтверждения на этом ПК, так как было в TeamView???
ammo
Нет, любой зайти не может. Только по паролю.
V
Любой может. Потому что для входа без подтверждения должен быть установлен «Профиль прав доступа — Не контролируемый доступ». Во всех других вариантах — будет требоваться подтверждение на удаленном пк.
108455518248978859011@google
Нет, не сможет, если установлен пароль
87638502@vkontakte
Мусор какой-то, а не гайд. Где структуризация текста? Где нормальное пояснение?
ammo
Главное, знать как. А всё остальное мелочи. Если что-то непонятно, могу объяснить.
Тупых инструкций с картинками в стиле «а теперь нажмите вот на эту галочку» не пишу, сорян.
Ketchup
Так в тексте все написано, кроме как в энидеске поставить пароль на удаленный вход.
a
Подскажите, а как Вы пробросил встроенную видеокарту в proxmox?
112745378202628828590@google
Предпочел бы vpn+ rdp.
Но! В случае, если и использовать какрй то софт, — это точно не тормоз anydesk.
Есть же великолепная утилитка ammyy admin. Она кстати умеет использовать «свой» сервер)))
T
У меня vpn+ssh
За глаза.
Anydesk барахло
m
Розетка сама себя не прорекламирует
f
Нативный RDP удобнее из-за gpu акселерации.
А энидеск с недавних времен начал лимитировать сессию и дисконнектить.
И вообще, зачем отключать комп, когда в C-state 7+ в идле он потребляет 30 вт. Даже при цене электричества в 0.3 евро/квт — это копейки, когда кондей 12шка выжирает 1.2~ квт в час в пике.
M
Только вот в домашних версиях форточек оно как-то не работает (без регулярных танцев с бубном)…
f
Одна, две или три политики GPO. И всё работает. Часто видел репорты на реддите, что вообще «ис-кАробки» подхватывает.
M
Можно про способ с политиками поподробнее? Насколько я помню — в home и редактор групповых политик тоже «слегка отсутствует»...
(Я знаю только варианты с rdpwrap или thinstuff — но это костыли, причем первый вариант — до обновления и снова «танцы», второй — либо платный, либо «надоедливый»...)
f
В home версии всегда есть реестр. Т.к. все GPO отражаются в реестре.
А rdp wrapper зачем? Он же только, чтобы обходить concurrent connection лимит в консьюмерских версиях, если мне не изменяет память :)
f
Вот ветка, связанная с RDP Host-ом. С ключами, как для GPO, так и для реестра (:
https://admx.help/?Category=Windows_10_2016&Policy=Microsoft.Policies.TerminalServer-Server::TS_DX_USE_FULL_HWGPU
M
Вот ветка, связанная с RDP Host-ом. С ключами, как для GPO, так и для реестра (:
https://admx.help/?Category=Windows_10_2016&Policy=Microsoft.Policies.TerminalServer-Server::TS_DX_USE_FULL_HWGPU

Ветка не о том от слова совсем…
n
Какие еще 30Вт в C-state? Комп уходит в сон (<1Вт потребление и уж точно меньше, чем у китайской розетки), но при попытке подключения по RDP отлично просыпается. Win7Prof, ничего специально не делал. Все настройки энергосбережения по умолчанию. В более новых Windows думаю что не жуже сделано.
f
При чём тут сон (S1, S3, S4) и С-States (C7/C7s)? Как с мат. частью дела? (:
https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Processor_P-states_and_C-states
https://onlinehelp.ncr.com/Retail/Workstations/7613/HTML/Topics/UserGuide/5.%20Power%20Management/3-ACPI%20Sleep%20States%20(S0%20-%20S5).htm
68238015@vkontakte
Бред ламера мастдайщика. Какая ещё умная разметка для включения компьютера? Wol надо правильно настроить. Включать и из роутера можно. Proxmox используйте для создания комбайна из нескольких os и будет вам счастье.
k
После отключения электричества в квартире или скачка напряжения WoL на многих материнках перестаёт срабатывать… Можно на такой случай тоже поставить AlwaysOn в BIOS, но тогда после отключения/включения электричества в доме комп будет включаться сам. Решение с розеткой и AlwaysOn в BIOS — это «золотая середина» для домашнего ПК (не сервера).
ammo
Как Вы себе представляете WOL с серым IP?
И, как правильно заметили ниже, WOL не даст стопроцентной гарантии включения компьютера. Ну и ещё приятно осознавать, что потенциальный злоумышленник не сможет включить ваш компьютер по WOL.
k
Алексей, попробуйте, пожалуйста, другие варианты программ удалённого рабочего стола. Интересен взгляд со стороны пользователя на разные решения. Особенно в актуальной теме «импортозамещения» посмотреть на отечественные аналоги. Думаю многим будет интересно почитать ваш обзор на эту тему.
ammo
Сейчас уже не успею, но в целом мне несколько таких программ насоветовали и надо будет изучить и попробовать.
NightAngel
Не знаю может кому-то зайдет, кому-то нет. Но я использую другой вариант: Home Assistant + Yandex-розетка + реле с сухими контактами Sonoff. Естественно все подключено к ХА, а оттуда прокинуто в «Алиску». Из плюсов — нет случайного включения розетки. Реле умеет и включать и выключать ПК. Не зависит от сторонних облаков, нужен только доступ к серверу УД (Home Assistant).

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