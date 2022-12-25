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Удобно, когда в отпуске или путешествии можно в любой момент зайти на свой домашний компьютер.

Настроил простой удаленный доступ, причём домашний компьютер включается только тогда, когда к нему нужно обратиться.

Для включения и выключения компьютера используется Wi-Fi-розетка. Я использовал самую простую Яндекс-розетку (она даже не умеет измерять потребление), подключив её не к Яндексу, а к приложению SmartLife.

В настройках BIOS материнской платы включён режим AutoPowerOn, при котором компьютер запускается при подаче питания.

Для удалённого доступа используется приложение Anydesk. Оно умеет работать в двух режимах - непосредственный запуск четырёхмегабайтного файла anydesk.exe, скачанного с официального сайта, или режим установки на компьютер, при котором приложение прописывает себя в автозапуск и удалённое подключение работает сразу после загрузки компьютера.

В настройках Anydesk нужно установить режим "Всегда разрешить" для Интерактивного доступа в разделе "безопасность" и задать пароль доступа.

После одного захода с другого компьютера достаточно сохранить параметры входа и следующий раз не только не придётся вводить логин и пароль, но и будет видно, готов ли компьютер к подключению.

На рабочем столе домашнего компьютера я сделал ярлык "Shutdown" для быстрого выключения компьютера (команда C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 0).

В результате моя система удалённого доступа работает следующим образом:

На смартфоне в приложении SmartLife включаем питание компьютера;

Запускаем на ноутбуке Anydesk.exe и дожидаемся, пока кружок на значке удалённого компьютера станет зелёным;

Нажимаем одну кнопку и подключаемся к домашнему компьютеру;

Работаем на домашнем компьютере через ноутбук из другого города или страны;

Когда работа закончена, на рабочем столе домашнего компьютера запускаем ярлык "Shutdown";

Ждём полминуты и выключаем питание компьютера в приложении SmartLife на смартфоне.

Конечно в поездку можно постараться взять с собой все нужные файлы, но как показывает практика, что-нибудь всё равно будет забыто. Кроме того за рубежом не работают некоторые российские сервисы и проще будет заходить на них удалённо с домашнего компьютера, чем использовать VPN.

В любом случае возможность делать всё, что угодно на домашнем компьютере, находясь в любой точке мира, не помешает.