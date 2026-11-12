Термоинтерфейс, который улучшается со временем: Noctua NT-CP1 за €25

Noctua представила NT-CP1 — термоподложку на основе углеродных нанотрубок для процессоров AMD AM5 и AM4. В её основе — технология Carbice: нанотрубки «космического класса», которые применялись в космических аппаратах. По словам производителя, термоинтерфейс обеспечивает высокую теплопроводность и стабильность характеристик даже при экстремальных температурах и разгоне.

Главное отличие от обычных термопаст и большинства термоподложек — поведение со временем. Тогда как те теряют эффективность из-за «сбегания», расслоения и трещин, подложки Carbice, наоборот, улучшают характеристики в первые сотни или тысячи тепловых циклов: полимерное покрытие с изменением фаз и нанотрубки постепенно адаптируются к микроструктуре поверхности. После начальной активации NT-CP1 работает без обслуживания много лет, так что о повторном нанесении можно забыть.

В отличие от хрупких, скользких и электропроводных углеродных и графитовых подложек, NT-CP1 прочная и безопасная: алюминиевая основа защищает от повреждений, слегка липкое полимерное покрытие удерживает подложку на месте. Подложка производится Carbice Corporation в США из переработанного алюминия и отходящего углерода и утилизируется через стандартную переработку алюминия.

Версия AM5/4 имеет ультратонкий профиль 90 мкм и предварительно вырезанный размер 33x33 мм, подходит для процессоров и APU Ryzen на AM5 и AM4. Рекомендованная цена — 24,95 евро / 24,95 доллара. Глава Noctua Роланд Моссиг называет NT-CP1 идеальным выбором для тех, кому нужна паста, «которую очень легко приклеить и которая никогда не требует замены».

Источник: TechPowerUp