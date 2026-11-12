Постирает и высушит кроссовки без вращения: представлен робот ClearX

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| Новость | Техника для дома

Уход за обувью может быть довольно специфичным. Китайский стартап Brolan представил на краудфандинг платформе «Кикстартер» робота для автоматизированной мойки (снаружи и внутри), сушки (до 50 С) и дезинфекции озоном кроссовок (1 пара за раз). Устройство работает от сети, не требует подключения к водопроводу и управляется с мобильного приложения. Время цикла от 30 мин до 2 часов.

Автор: brolan Источник: www.kickstarter.com

Габариты корпуса (металлическая рама и пластик): 632х440х479 мм, масса 23 кг. Длина обуви до 290 мм. Потребляемая мощность: 70 Вт мойка и 450 Вт сушка. Емкости для воды (съемные): 3,3 л для чистой и 3 л для грязной. Шум при работе не выше 56 дБ.

Стоимость (для поддержавших проект на kickstarter.com) от 550 долларов США. На выбор два цвета корпуса. Поставки по всему миру намечены на лето следующего года.

Автор: brolan Источник: www.kickstarter.com

Источник: kickstarter.com

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