Камеры Google Pixel 11 полностью перестали работать, и даже сторонние приложения не помогают: проблема появилась после ноябрьского обновления

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Владельцы смартфонов Google Pixel 11 столкнулись с серьезной проблемой после установки очередного обновления программного обеспечения. Устройства перестали запускать камеры: вместо изображения пользователи видят черный экран. Причем неисправность проявляется не только в стандартном приложении для съемки, но и в сторонних программах.

Автор: Samuel Angor Источник: unsplash.com

Жалобы начали появляться на Reddit вскоре после выхода ноябрьского Feature Drop, основанного на Android 17 QPR2. Судя по сообщениям владельцев, сбой затрагивает сразу все камеры смартфонов. Не помогает даже переключение между модулями: получить изображение не удается ни с основной, ни с фронтальной камеры.

В отдельных случаях последствия оказываются еще серьезнее. Один из пользователей рассказал, что после установки обновления у него перестал работать также фонарик. Дополнительная проверка через диагностическую утилиту показала, что смартфон не может получить доступ ни к одной из камер.

Характер проблемы указывает на возможную ошибку в самой программной части системы, а не на неисправность отдельного приложения. Именно поэтому установка альтернативных программ для фотографирования не решает проблему.

Компания пока никак не прокомментировала многочисленные сообщения и не объявила о выпуске исправления. Неизвестно и то, сколько времени потребуется разработчикам для устранения неполадки. До появления обновления с исправлением владельцам Pixel 11, еще не установившим ноябрьский пакет, лучше отложить его загрузку.

Источник: Rozetked

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